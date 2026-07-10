Lịch thi đấu World Cup hôm nay
NGÀY - GIỜ TRẬN ĐẤU VÒNG KÊNH TRỰC TIẾP
10/7 - 03:00 Pháp 2-0 Maroc Tứ kết VTV3, VTV6, VTV9
11/7 - 02:00 Tây Ban Nha vs Bỉ Tứ kết VTV3, VTV6, VTV9, VTV10

Link xem trực tiếp trận Tây Ban Nha vs Bỉ

Link tường thuật trực tiếp: https://vietnamnet.vn/the-thao/xem-truc-tiep-bong-da

Link xem trực tiếp trên VTV3: https://vtvgo.vn/channel/vtv3-1,3.html 

Link xem trực tiếp trên VTV6: https://vtvgo.vn/channel/vtv6-1,13.html 

Link xem trực tiếp trên VTV9: https://vtvgo.vn/channel/vtv9-1,39.html

Link xem trực tiếp trên VTV10: https://vtvgo.vn/channel/vtv10-1,6.html

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