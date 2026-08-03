Đình Bắc vẫn được tin tưởng

Quyết định thay Đình Bắc trước khi hiệp 1 khép lại trong trận gặp Singapore tạo ra không ít tranh cãi. Tiền đạo sinh năm 2004 chơi năng nổ, liên tục tạo đột biến nhưng cũng nhiều lần xử lý cá nhân và bỏ lỡ cơ hội, khiến HLV Kim Sang Sik buộc phải đưa ra thông điệp cứng rắn.

Dù vậy, khả năng rất cao chiến lược gia người Hàn Quốc vẫn tiếp tục đặt niềm tin vào cầu thủ trẻ này trước Indonesia.

Dù bị thay sớm ở trận gặp Singapore, nhưng khả năng Đình Bắc vẫn có tên trong đội hình xuất phát. Ảnh: Anh Lương

Lý do đầu tiên nằm ở chính cách vận hành lối chơi. So với Singapore chủ động phòng ngự số đông, Indonesia nhiều khả năng chơi cởi mở hơn trên sân nhà. Điều đó đồng nghĩa Đình Bắc có nhiều khoảng trống để phát huy điểm mạnh về tốc độ, khả năng bứt phá và di chuyển phía sau hàng phòng ngự đối phương.

Trong bối cảnh tuyển Việt Nam cần những tình huống chuyển trạng thái nhanh để đối đầu Indonesia, Đình Bắc vẫn là quân bài rất đáng chờ đợi bên cạnh Xuân Son.

Trong khi đó, Hoàng Hên nhiều khả năng trở lại băng ghế dự bị. Tiền đạo này có khả năng hoạt động rộng nhưng trước một đối thủ mạnh về thể lực và tốc độ như Indonesia, HLV Kim Sang Sik dường như ưu tiên những cầu thủ có khả năng khai thác khoảng trống tốt hơn.

Đổi sang 3-5-2?

Bên cạnh câu chuyện nhân sự, thay đổi đáng chú ý nhất của tuyển Việt Nam có thể nằm ở hệ thống chiến thuật.

Sau trận hòa Singapore, sơ đồ 3-4-3 bộc lộ không ít hạn chế khi Hoàng Đức và Quang Hải thường xuyên rơi vào tình trạng lép vế về quân số ở khu vực giữa sân. Vì vậy, nhiều khả năng HLV Kim Sang Sik sẽ chuyển sang 3-5-2 nhằm gia tăng khả năng kiểm soát tuyến giữa cũng như tạo sự cân bằng giữa phòng ngự và tấn công.

Nếu điều đó xảy ra, Thành Long có thể là cái tên được trao cơ hội đá chính. Tiền vệ này chơi thấp nhất ở hàng tiền vệ, hỗ trợ thu hồi bóng và che chắn trước bộ ba trung vệ, tạo điều kiện để Hoàng Đức và Quang Hải tập trung nhiều hơn vào nhiệm vụ tổ chức lối chơi.

Quang Hải sẽ có sự hỗ trợ thêm khi HLV Kim Sang Sik thay đổi sơ đồ ra sân

Văn Hậu nhiều khả năng tiếp tục được kéo vào đá trung vệ lệch trái như trận gặp Singapore. Sự xuất hiện của cầu thủ này không chỉ giúp tuyển Việt Nam tăng thêm sức mạnh trong các pha tranh chấp mà còn cải thiện khả năng phát động tấn công từ tuyến dưới. Hành lang trái vì thế vẫn được trao cho Văn Vĩ, cầu thủ sở hữu tốc độ và khả năng leo biên phù hợp hơn khi phải lên công về thủ liên tục.

Nếu đúng như những dự tính trên, HLV Kim Sang Sik không thay đổi quá nhiều về con người mà chủ yếu điều chỉnh cách vận hành của đội bóng.

Trước một Indonesia nhiều khả năng chủ động tấn công trên sân nhà, sơ đồ 3-5-2 có thể là lời giải để tuyển Việt Nam vừa đảm bảo sự chắc chắn nơi tuyến giữa, vừa phát huy được sở trường phản công vốn là điểm mạnh dưới thời chiến lược gia người Hàn Quốc.

Đội hình dự kiến tuyển Việt Nam: Patrik Lê Giang; Xuân Mạnh, Thành Chung, Văn Hậu; Tiến Anh, Thành Long, Hoàng Đức, Quang Hải, Văn Vĩ; Đình Bắc, Xuân Son.

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