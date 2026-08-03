Tuyển Việt Nam bị đánh giá thấp hơn

Sau trận hòa đáng tiếc trước Singapore, tuyển Việt Nam đang đối mặt với không ít bất lợi trong cuộc đua tìm vé vào bán kết ASEAN Cup 2026, so với Indonesia.

Không những thế, việc được chơi trên sân nhà Pakansari, đồng thời cũng kịp cất nhiều trụ cột ở lượt trận thứ 2 (thắng Timor Leste), rõ ràng Indonesia đang được đánh giá nhỉnh hơn so với đoàn quân của HLV Kim Sang Sik.

Tuyển Việt Nam đang bị đánh giá thấp hơn so với Indonesia

Trong khi đó, sau khi để Singapore cầm chân, tuyển Việt Nam lộ ra tương đối nhiều vấn đề trong cả tấn công lẫn phòng ngự, dẫn đến bị đánh giá thấp trong cuộc đối đầu ở lượt trận thứ 3 bảng A với Indonesia cũng rất dễ hiểu.

Với người hâm mộ Việt Nam, đó là điều rất khó chấp nhận, nhất là khi các học trỏ của HLV Kim Sang Sik đang là đương kim giữ cúp.

Tuy nhiên, xét về yếu tố chuyên môn, hay tâm lý, đôi khi ra sân ở thế "cửa dưới" lại dễ chơi hơn so với việc được đánh giá vượt trội, mà điển hình như đã thấy ngay ở trận đấu mới nhất của tuyển Việt Nam trước Singapore.

Và HLV Kim Sang Sik thích điều đó

Trong 2 năm dẫn dắt bóng đá Việt Nam, điều HLV Kim Sang Sik mong mỏi nhất khi xây dựng lối chơi cho đội nhà là tấn công, kiểm soát bóng, áp đặt thế trận.

Nhưng thực tế, tuyển Việt Nam hay U23 Việt Nam chơi hay nhất dưới thời chiến lược gia người Hàn Quốc lại nằm ở các trận đấu bị đánh giá thấp hơn so với đối thủ.

Nhưng đó là điều HLV Kim Sang Sik yêu thích.

Ở 2 trận gần nhất, dù chơi áp đảo nhưng hiệu suất và màn trình diễn của tuyển Việt Nam trước Timor Leste và đặc biệt với Singapore không được cao.

Đối thủ lùi sâu, không gian bị bó hẹp và các cầu thủ áo đỏ càng đá càng nôn nóng, dù cầm bóng nhiều nhưng thiếu khoảng trống để khai thác, hoặc khi tạo ra cơ hội nhưng lại xử lý vội vàng ở những pha bóng quyết định.

Thế nên, khi Indonesia được đánh giá cao hơn và cũng rất muốn giành chiến thắng trước tuyển Việt Nam đó bỗng lại là điều may mắn với đoàn quân của HLV Kim Sang Sik.

Indonesia được chơi trên sân nhà, khó chấp nhận lùi sâu suốt 90 phút. Đội bóng xứ vạn đảo nhiều khả năng sẽ chủ động hơn, chơi với cường độ cao hơn và cũng để lộ nhiều khoảng trống hơn phía sau hàng phòng ngự.

Đó lại là điều tuyển Việt Nam cần, bởi lối chơi chuyển đổi trạng thái với những cầu thủ tốc độ như Đình Bắc, Hoàng Hên hay Xuân Son chỉ thực sự phát huy hiệu quả khi có không gian để khai thác.

Vì thế, việc bị đánh giá thấp hơn Indonesia chưa hẳn là điều bất lợi. Ngược lại có thể giúp tuyển Việt Nam cởi bỏ phần nào áp lực, đồng thời đưa trận đấu trở về đúng kịch bản mà HLV Kim Sang Sik mong muốn.

Tất nhiên, để hoàn thành mục tiêu ở trận đấu gặp Indonesia điều cần còn lại nằm ở các cầu thủ, tất cả phải chắt chiu từng cơ hội, từng đường chuyền và cả sự tỉnh táo ở khâu phòng ngự.

Còn vẫn phung phí hay mắc lỗi, tuyển Việt Nam có thể sẽ rời Bogor trong nỗi thất vọng.

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