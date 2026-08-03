Cuộc thư hùng giữa Việt Nam và chủ nhà Indonesia trên sân Pakansari, 20h30 ngày 3/8, trận đấu quyết định ngôi đầu bảng A ASEAN Cup 2026, đang nóng lên theo từng giờ.

HLV John Herdman của tuyển Indonesia được khuyên cần phải dành sự quan tâm đặc biệt cho một số gương mặt nguy hiểm bên phía tuyển Việt Nam.

Báo Indonesia "ngán" Đình Bắc. Ảnh: Phan Ích

Dù tuyển Việt Nam hòa 0-0 với Singapore nhiều cá nhân trong tay HLV Kim Sang Sik sở hữu những phẩm chất có khả năng tạo khác biệt. Họ “là mối đe dọa lớn với hàng thủ Indonesia” - tờ Bola viết.

Dưới đây là 3 gương mặt của tuyển Việt Nam mà Bola cảnh báo Indonesia:

Nguyễn Đình Bắc

Hàng phòng ngự Indonesia cần đặc biệt cảnh giác với tài năng trẻ Nguyễn Đình Bắc. Dù có màn trình diễn chưa như kỳ vọng ở trận gần nhất, cầu thủ chạy cánh 21 tuổi vẫn là nhân tố rất đáng gờm.

Trong trận gặp Singapore, Đình Bắc bỏ lỡ nhiều cơ hội ngon ăn trước khung thành và bị HLV Kim Sang Sik rút ra ngay từ phút 41 vì thi đấu không hiệu quả.

Tuy nhiên, điều đó không làm giảm giá trị của anh. Ở trận ra quân, Đình Bắc lập hat-trick và có thêm một pha kiến tạo, qua đó trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất của tuyển Việt Nam tại giải tính đến thời điểm này.

Đỗ Hoàng Hên

Một mối nguy khác của Việt Nam là Đỗ Hoàng Hên, tiền vệ tấn công nhập tịch gốc Brazil, người đang ngày càng nhận được sự tin tưởng từ HLV Kim Sang Sik.

Trong trận gặp Timor-Leste, cầu thủ 32 tuổi ghi 2 bàn thắng, qua đó ghi dấu ấn đậm nét kể từ khi ra mắt Những chiến binh Sao vàng vào tháng 3/2026.

Xuân Son và Hoàng Hên được cảnh báo sẽ gây khó khăn cho hàng thủ Indonesia. Ảnh: Phan Ích

Đỗ Hoàng Hên, tên gốc là Hendrio Araujo da Silva, được kỳ vọng sẽ là nhân tố thử thách hàng phòng ngự Indonesia với thủ lĩnh là trung vệ Rizky Ridho.

Nguyễn Xuân Son

Ngoài ra, Indonesia cũng không thể xem nhẹ tiền đạo nhập tịch Nguyễn Xuân Son (tên gốc Rafaelson).

Dù mới ghi 1 bàn sau hai trận tại ASEAN Cup 2026, chân sút gốc Brazil vẫn được đánh giá rất cao nếu nhìn vào thành tích của anh trong màu áo tuyển Việt Nam.

Kể từ khi ra mắt vào tháng 12/2024 tại ASEAN Cup 2024, Nguyễn Xuân Son đã ghi 12 bàn sau 11 trận cho đội tuyển quốc gia.

Ở ASEAN Cup 2024, anh giành danh hiệu Vua phá lưới với 7 bàn thắng, khẳng định bản năng săn bàn rất đáng sợ.

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