Xuân Son dự bị

Sự trở lại của Xuân Son sau chấn thương mang đến cho tuyển Việt Nam và HLV Kim Sang Sik sự hứng khởi cũng như nhiều hy vọng.

Chính vì thế, người hâm mộ đang kỳ vọng chân sút nhập tịch có thể tái xuất trong đội hình ra sân ở cuộc đối đầu với tuyển Lào vào lúc 19h tối nay.

Xuân Son trở lại, tuy nhiên rất có thể sẽ không có tên trong đội hình xuất phát của tuyển Việt Nam

Tuy nhiên, nhiều khả năng điều đó không xảy ra và HLV Kim Sang Sik cân nhắc thời điểm tung Xuân Son vào sân, thay vì đứng trong đội hình xuất phát.

Lý do rất đơn giản, thuyền trưởng người Hàn Quốc không mạo hiểm với Xuân Son khi đối thủ còn sung sức để có thể vây ráp, tổ chức phòng ngự kín kẽ, thậm chí không ngần ngại phạm lỗi trong khoảng 45 phút đầu tiên.

Xuân Son chắc chắn được HLV Kim Sang Sik sử dụng nhằm tìm lại cảm giác chơi bóng, sự hoà nhập… nhưng chân sút này chỉ ra sân một khi thuyền trưởng người Hàn Quốc cảm thấy thích hợp nhất.

Dùng ai để đấu tuyển Lào

Dù chơi trên sân của tuyển Lào, nhưng HLV Kim Sang Sik chắc chắn cho đội nhà chơi với sơ đồ 3-4-3 nhằm hướng đến chiến thắng đậm như trận đấu lượt đi.

Với 3 tiền đạo, khả năng thuyền trưởng Hàn Quốc bố trí Việt Cường cùng Hai Long đá cặp cùng Tiến Linh, thay vì đẩy Hoàng Đức lên như trận thắng 5-0 hồi tháng 3/2025.

Vì HLV Kim Sang Sik muốn giữ chân cho học trò cưng

Bộ tứ tiền vệ gồm Trương Tiến Anh, Hoàng Đức, Quang Hải và Cao Quang Vinh, trong khi các trung vệ tiếp tục là Bùi Tiến Dũng, Duy Mạnh cùng Thành Chung.

Khó lựa chọn nhất nằm ở vị trí thủ môn khi HLV Kim Sang Sik đang sở hữu 3 cái tên đảm bảo phong độ cao gồm Văn Lâm, Đình Triệu cùng Văn Việt.

Mặc dù thế, với những gì đã thể hiện trong các trận đấu dưới thời ông thầy người Hàn Quốc khả năng Đình Triệu được lựa chọn bởi sự an toàn khá cao.

Đội hình dự kiến tuyển Việt Nam: Đình Triệu, Thành Chung, Duy Mạnh, Bùi Tiến Dũng, Tiến Anh, Hoàng Đức, Quang Hải, Cao Quang Vinh, Việt Cường, Tiến Linh, Hai Long.

Dự đoán: Tuyển Việt Nam thắng 4-0