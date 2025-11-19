Trước giờ bóng lăn, HLV Kim Sang Sik nhấn mạnh tới 2 điều: Đây là trận đấu cuối cùng của tuyển Việt Nam trong năm 2025 và có tính chất quan trọng ở cuộc đua tranh vé dự VCK Asian Cup 2027 tại bảng F.

Trong năm 2025, tuyển Việt Nam khởi đầu bằng chức vô địch ASEAN Cup, sau đó có những chiến thắng trước Lào và Nepal. Trận thua duy nhất của thầy trò HLV Kim Sang Sik là trước Malaysia, nhưng đội bóng này có nguy cơ bị xử thua 0-3 sau bê bối liên quan tới 7 cầu thủ nhập tịch làm hồ sơ giả.

Đánh bại Lào là nhiệm vụ phải hoàn thành, tạo nên cú hích và hi vọng đi tiếp cho tuyển Việt Nam ở sân chơi Asian Cup 2027. Cũng như trận lượt đi (thắng 5-0), đoàn quân của HLV Kim Sang Sik hướng tới một chiến thắng đậm.

Tuyển Việt Nam thắng Lào 5-0 ở lượt đi.

Tuyển Việt Nam hành quân tới Lào với sự hứng khởi, khi có thể sớm giành vé đi tiếp trong trường hợp Malaysia nhận án phạt. Tuy nhiên, điều quan trọng là “Những chiến binh sao vàng” phải làm tốt nhiệm vụ của mình ở trận đấu lúc 19h tối nay (19/11).

Tin vui với HLV Kim Sang Sik là sự trở lại đúng lúc của Nguyễn Xuân Son. Chiến lược gia người Hàn Quốc cũng tiết lộ ông sẽ sử dụng chân sút 28 tuổi, và mong anh ghi bàn ở trận gặp Lào.

Đẳng cấp của Xuân Son là không phải bàn cãi nhiều, nhưng tuyển Việt Nam còn mạnh hơn không chỉ vì những đóng góp về chuyên môn của tiền đạo Thép Xanh Nam Định, mà đang có được tinh thần rất tốt. Các cầu thủ đều háo hức, tự tin khi được thi đấu cùng chân sút người Brazil.

Tuy nhiên, việc dùng Xuân Son thế nào được HLV Kim Sang Sik cân nhắc kỹ, ngay cả khi tiền đạo này khẳng định mình rất sung sức, có thể chơi trọn vẹn 90 phút. Nhiều khả năng ông Kim chỉ tung Xuân Son vào sân từ băng ghế dự bị, nhưng có đủ thời gian để anh ghi dấu ấn, ghi bàn sau gần 1 năm vắng bóng.

Xuân Son trở lại giúp tuyển Việt Nam có thêm sức mạnh. Ảnh: S.N

Ở trận đấu này, dù Lào được đánh giá yếu hơn, nhưng HLV Kim Sang Sik có thể vẫn sử dụng đội hình mạnh nhất với thủ môn Đình Triệu, các trung vệ Duy Mạnh, Thành Chung, Bùi Tiến Dũng, hai bên cánh là Quang Vinh và Tiến Anh. Ở phía trên, những trụ cột như Hoàng Đức, Quang Hải, Hai Long, Tuấn Hải, Tiến Linh đều sẵn sàng.

Nhìn chung, Lào có sự tiến bộ nhưng chưa phải là đối thủ xứng tầm của tuyển Việt Nam. Chơi đúng sức và có sự trở lại của Xuân Son, đoàn quân của HLV Kim Sang Sik hoàn toàn có thể giành một chiến thắng đậm.

Đội hình dự kiến tuyển Việt Nam: Đình Triệu, Duy Mạnh, Thành Chung, Bùi Tiến Dũng, Quang Vinh, Tiến Anh, Hoàng Đức, Quang Hải, Hai Long, Tuấn Hải, Tiến Linh