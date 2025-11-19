“Gặp đối thủ dễ như Lào, HLV Kim Sang Sik có nhiều phương án hướng tới chiến thắng. Cá nhân tôi nghĩ Xuân Son nên vào sân ở cuối trận. Kể cả khi cầu thủ này sung sức, khao khát và rất đói bóng, theo tôi thì chưa nên sử dụng Son ngay từ đầu.

Khi trận đấu diễn ra theo xu hướng thuận lợi, Xuân Son vào sân ở thời điểm cuối trận sẽ hợp lý hơn, bởi đối phương lúc đó đã mệt”, BLV Quang Huy phân tích.

Theo BLV Quang Huy, việc sử dụng Xuân Son có rủi ro nhất định khi anh mới bình phục sau chấn thương: “Chúng ta hình dung thế này: Xuân Son chấn thương ở lượt về chung kết ASEAN Cup 2024 là một sự kém may mắn. Nhưng từ pha bóng đó, rõ ràng Son rất hưng phấn khi nhập cuộc.

Trạng thái như vậy chúng ta không muốn lặp lại với một cầu thủ vừa mới khỏi chấn thương. Tôi xin nhắc lại rằng HLV Kim Sang Sik nên dùng Xuân Son ở cuối trận nhằm tránh những rủi ro”.

Xuân Son khao khát ghi bàn cho tuyển Việt Nam. Ảnh: S.N

Đánh giá về trận gặp Lào, BLV Quang Huy cho biết: “Tôi cho rằng tuyển Việt Nam vẫn dùng những trụ cột quan trọng nhằm đảm bảo cho một trận thắng. Hàng công là Tiến Linh ở giữa, Tuấn Hải bên trái, còn bên phải có thể là Hai Long hoặc Quang Hải. Hoàng Đức đá ở vai trò một tiền vệ trung tâm.

Tôi thích một kịch bản khi tuyển Việt Nam thắng với tỉ số an toàn, HLV Kim Sang Sik tung những người mới vào sân, lúc đó sẽ bắt nhịp dần dần, dễ cho họ hơn. Dĩ nhiên chúng ta muốn hướng đến lâu dài và có sự kế thừa, nhưng cách "cài" người vào như thế nào cũng là điều phải lưu tâm".

"Tôi chờ đợi một trận đấu mà chúng ta có một chiến thắng đậm, đá sảng khoái. Dù U22 Việt Nam thi đấu ở Trung Quốc nhưng ông Kim vẫn đưa vào đội tuyển quốc gia một số gương mặt mới. Đây là điều tốt bởi nếu vẫn chỉ gọi toàn bộ cầu thủ cũ thì ngưỡng của đội tuyển chỉ đến vậy, không thể vượt hơn nữa.

Vào tháng 3 năm sau, khi có một số cầu thủ U22, Xuân Son đạt phong độ tốt nhất và có thể còn có Henrio và Gustavo Santos, khi đó tuyển Việt Nam mới là một phiên bản mạnh nhất”, BLV Quang Huy chốt lại.

Trận tuyển Việt Nam vs Lào lăn bóng vào lúc 19h ngày 19/11 trên SVĐ Quốc gia Lào (Vientiane, Lào).