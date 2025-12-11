Thận trọng

U22 Việt Nam chỉ cần một trận hòa là đủ giành vé vào bán kết bóng đá nam SEA Games 33. Thế nên khả năng cao HLV Kim Sang Sik không lệnh học trò tấn công dồn dập hòng tìm kiếm chiến thắng, giật lấy ngôi đầu bảng từ tay U22 Malaysia.

Điều này là dễ hiểu bởi thuyền trưởng U22 Việt Nam hiểu rằng đội nhà chưa hoàn hảo từ khả năng dứt điểm cho tới phòng ngự, bất chấp thông số tương đối ấn tượng: Ghi bàn đều đặn trong các trận đấu chính thức, đồng thời lọt lưới khá ít tới thời điểm hiện tại.

U22 Malaysia sẽ buộc HLV Kim Sang Sik phải thận trọng

Bên cạnh đó, đối thủ dù không hẳn quá đáng sợ nhưng sau những gì cho thấy ở trận thắng U22 Lào cũng buộc HLV Kim Sang Sik phải thận trọng, kể cả khi U22 Malaysia có lẽ cũng hướng đến một kết quả hoà nhằm đảm bảo ngôi đầu bảng đấu.

Tuy nhiên, thuyền trưởng người Hàn Quốc cũng không chọn lối chơi phòng ngự tiêu cực, thụ động mà sẽ chờ và tìm cơ hội ghi bàn, nhằm tính đến đến kết quả có lợi nhất cho U22 Việt Nam trong cuộc đối đầu với U22 Malaysia vào chiều nay (11/12).

Thay đổi?

Sau trận chiến thắng nhọc nhằn 2-1 Lào, rõ ràng HLV Kim Sang Sik đã nhận ra U22 Việt Nam còn nhiều vấn đề trong cách vận hành chiến thuật. Điều đó buộc ông thầy người Hàn Quốc phải thay đổi nhằm chuẩn bị cho chặng đường còn lại tại SEA Games 33 một cách hoàn hảo hơn.

Khi sơ đồ 3 trung vệ chơi chưa thật sự an tâm, nhiều khả năng ông Kim Sang Sik thay đổi sang sơ đồ với 4 hậu vệ (4-3-3 hoặc 4-4-2) nhằm cân bằng cả phòng ngự lẫn tấn công ở cuộc đối đầu gặp U22 Malaysia, ít nhất thời điểm ban đầu của trận đấu.

HLV người Hàn Quốc có những điều chỉnh về nhân sự cho trận đấu cuối vòng bảng SEA Games 33. Ảnh: Hữu Hà

Thay đổi sơ đồ chiến thuật đồng nghĩa cũng có những điều chỉnh về nhân sự và bộ đôi trung vệ được chọn đương nhiên là Lý Đức cùng Hiểu Minh, trong khi đó Nhật Minh được đẩy ra biên trong vai trò hậu vệ trái, phía đối diện Anh Quân được lựa chọn.

Các tiền vệ trung tâm gồm Thái Sơn và Xuân Bắc, trong khi đó người chơi hộ công sẽ là Đình Bắc, hàng công Văn Khang, Thanh Nhàn và Lê Phát được chọn.

Đội hình dự kiến U22 Việt Nam: Trung Kiên, Anh Quân, Lý Đức, Hiểu Minh, Nhật Minh, Thái Sơn, Xuân Bắc, Đình Bắc, Văn Khang, Thanh Nhàn, Lê Phát

