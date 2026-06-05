Ngày 5/6, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết vừa chủ trì, phối hợp với Công an phường Đông Hải (TP Hải Phòng) bắt giữ Ngô Văn Tuấn - đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm, trong quá trình thực hiện chuyên án truy xét.

Trước đó, Ngô Văn Tuấn (SN 1986, trú phường Hoàng Quế, tỉnh Quảng Ninh) bị TAND quận Ngô Quyền (cũ), TP Hải Phòng tuyên phạt 7 năm 6 tháng tù về tội Cướp tài sản.

Đối tượng truy nã Ngô Văn Tuấn. Ảnh: Công an Quảng Ninh

Quá trình được gia đình bảo lĩnh về nơi cư trú để chữa bệnh, Tuấn đã bỏ trốn khỏi địa phương từ năm 2018 cho đến khi bị bắt.

Qua công tác rà soát, xác minh, lực lượng công an đã xác định được Tuấn đang di chuyển từ TP Hà Nội về khu vực ngõ 187, đường Bùi Thị Từ Nhiên, phường Đông Hải, TP Hải Phòng.

Phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp Công an Quảng Ninh đã nhanh chóng triển khai kế hoạch, tổ chức lực lượng theo dõi, mật phục.

Đến khoảng 11h ngày 3/6, khi đối tượng xuất hiện tại khu vực trên, tổ công tác đã phối hợp với Công an phường Đông Hải nhanh chóng áp sát, khống chế và bắt giữ.

Hiện đối tượng đã được di lý về trại tạm giam Công an tỉnh Quảng Ninh để hoàn thiện hồ sơ, thi hành bản án theo quy định của pháp luật.