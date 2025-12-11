Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 11/12, Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Trị có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; riêng khu vực Đông Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Quảng Trị đêm 11-12/12 có mưa rải rác; đêm và sáng trời rét, vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm.

Dự báo, khoảng đêm 12-13/12, một đợt không khí lạnh mạnh tràn về, miền Bắc có khả năng xuất hiện mưa, mưa vừa và rải rác có giông, một số nơi mưa to; từ 13/12, trời rét trên diện rộng; ngày và đêm 13/12, vùng núi và trung du có khả năng xảy ra rét đậm, có nơi rét hại.

Miền Bắc có sương mù kèm mưa vài nơi. Ảnh minh họa: Nam Khánh

Riêng thời tiết Hà Nội ngày 11/12, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ với mức nhiệt ban ngày cao nhất 22-24 độ, giảm 2-3 độ so với hôm qua; đêm và sáng trời rét.

TP Huế và khu vực duyên hải Nam Trung Bộ còn mưa rào rải rác và có nơi có giông.

Cao nguyên Trung Bộ và miền Đông Nam Bộ có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; miền Tây Nam Bộ có mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to đến rất to; từ 12/12 mưa giảm. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết ngày 11/12/2025 các vùng trên cả nước:

Hà Nội

Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Sáng và đêm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 18-20 độ. Nhiệt độ cao nhất: 22-24 độ.

Tây Bắc Bộ

Có mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét, có nơi rét đậm.

Nhiệt độ thấp nhất: 15-18 độ, có nơi dưới 14 độ. Nhiệt độ cao nhất: 23-26 độ, có nơi trên 26 độ.

Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Sáng và đêm trời rét, vùng núi có nơi rét đậm.

Nhiệt độ thấp nhất: 17-20 độ, vùng núi có nơi dưới 16 độ. Nhiệt độ cao nhất: 21-24 độ.

Thanh Hóa đến Huế

Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; riêng TP Huế có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có giông. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ. Nhiệt độ cao nhất: 22-25 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có giông. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất: 24-26 độ, phía Nam 27-30 độ.

Cao nguyên Trung Bộ

Có mây, có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ. Nhiệt độ cao nhất: 25-28 độ.

Nam Bộ

Nhiều mây, có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; riêng miền Tây có mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to đến rất to và giông. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ, miền Đông có nơi dưới 22 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ.

TPHCM

Có mây, có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ.