Từ những vườn tiêu trên đất đá, đồng bào dân tộc thiểu số ở Bàu Hàm chuyển sang trồng chuối cấy mô, ứng dụng công nghệ tưới tự động, tiếp cận nguồn vốn và liên kết tìm đầu ra cho nông sản.

Tháng 11/2026, Hội Nông dân xã Bàu Hàm cùng Phòng Kinh tế đến khảo sát một vườn chuối cấy mô sử dụng hệ thống tưới tự động. Chỉ với chiếc điện thoại thông minh, người trồng có thể điều chỉnh thời gian và lượng nước tưới theo từng giai đoạn sinh trưởng của cây.

Theo ghi nhận của Hội Nông dân Đồng Nai, hệ thống giúp tiết kiệm nước, giảm công lao động và chi phí chăm sóc. Từ mô hình đã vận hành tại vườn, Hội Nông dân xã vận động hội viên tìm hiểu, cân nhắc áp dụng công nghệ phù hợp với điều kiện sản xuất.

Ở Bàu Hàm, sự thay đổi trong sản xuất nông nghiệp đã bắt đầu từ trước khi những chiếc điện thoại thông minh được đưa vào vườn chuối.

Đồng bào người Hoa nơi đây đã trồng chuối từ thời khai hoang, với những giống quen thuộc như chuối bom, chuối mốc, chuối cau. Nhiều gia đình chỉ trồng xen vài bụi, nguồn thu nhập chính vẫn dựa vào hồ tiêu.

Tuy nhiên, khi cây tiêu mất giá, dịch bệnh gây thiệt hại, nhiều hộ bắt đầu chuyển hướng sang trồng chuối bằng cây giống cấy mô để cung ứng cho thị trường xuất khẩu. Những vạt chuối trên vùng đất đá dần trở thành vùng sản xuất hàng hóa của khu vực Trảng Bom cũ.

Bàu Hàm là thủ phủ chuối cấy mô ở Đồng Nai

Từ vườn chuối truyền thống đến sản xuất hàng hóa

Sau khi Bàu Hàm, Cây Gáo, Sông Thao và Thanh Bình hợp nhất, vùng trồng chuối trải rộng trên địa bàn xã mới. Tháng 4/2026, ông Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND xã, cho biết địa phương có khoảng 5.400ha chuối.

Cùng với việc mở rộng diện tích, nhiều hộ đã đầu tư thiết bị tưới và máy móc phục vụ chăm sóc vườn. Thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào sức lao động thủ công, một số nhà vườn bắt đầu ứng dụng công nghệ để chủ động hơn trong quá trình sản xuất.

Việc khảo sát các mô hình tưới tự động giúp người dân có thêm cơ sở đánh giá hiệu quả đầu tư, từ chi phí lắp đặt, lượng nước tiết kiệm đến công lao động giảm được. Đây cũng là cách để những hộ chưa có điều kiện đầu tư lớn có thể cân nhắc thử nghiệm trên một phần diện tích trước khi nhân rộng.

Với đồng bào dân tộc thiểu số, thay đổi phương thức sản xuất còn gắn với việc tiếp cận nguồn vốn và kiến thức kỹ thuật.

Sau dịch, anh Thạch Đương, người Khmer ở Bàu Hàm, được địa phương hỗ trợ phát triển sinh kế. Gia đình anh có vườn chuối, kết hợp nuôi gà và heo. Dù quy mô chưa lớn, mô hình kết hợp trồng trọt với chăn nuôi giúp gia đình có thêm nguồn thu, giảm phụ thuộc vào một loại sản phẩm.

Ở cấp xã, hoạt động hỗ trợ người trồng chuối được triển khai thông qua những buổi hướng dẫn ngay tại vườn. Tháng 2/2026, Hội Nông dân xã tổ chức tập huấn tại vườn ông Phùng A Sám.

Ông Trần Văn Khoa, hội viên tham gia công tác Hội và am hiểu vật tư nông nghiệp, trực tiếp trao đổi với bà con về bệnh vàng lá, thối nhũn trên cây chuối. Việc hướng dẫn tại vườn giúp người trồng nhận biết dấu hiệu bệnh trên cây, đồng thời biết cách xử lý khi phát sinh vấn đề trong quá trình chăm sóc.

Tháng 8/2026, Hội Nông dân xã ra mắt Tổ hợp tác trồng chuối cấy mô với 13 thành viên. Đây là nơi các hộ chia sẻ kinh nghiệm, trao đổi kỹ thuật và từng bước liên kết trong sản xuất.

Ngày 18/9, Hội Nông dân thành phố phối hợp với Hội Nông dân xã giải ngân 1 tỷ đồng từ Quỹ Hỗ trợ nông dân cho phương án trồng và cải tạo vườn chuối cấy mô. Nguồn vốn giúp các hộ có thêm điều kiện đầu tư cây giống, thiết bị và cải tạo vườn.

Không chỉ hỗ trợ phát triển sản xuất, địa phương còn triển khai các biện pháp giúp người dân khắc phục thiệt hại do thiên tai.

Tháng 6/2026, một trận giông lốc làm gãy đổ khoảng 80ha chuối của 98 hộ dân, phần lớn là chuối cấy mô. Địa phương đã triển khai chi trả hơn 1 tỷ đồng hỗ trợ các hộ bị ảnh hưởng.

Đến tháng 10, mưa lớn gây ngập gần 15ha cây trồng tại ấp Thanh Bình. Hội Nông dân và Phòng Kinh tế xuống khảo sát, hướng dẫn nhà vườn khơi dòng chảy, đào rãnh thoát úng để hạn chế thiệt hại.

Tháng 11, Hội tiếp tục tập huấn sử dụng chế phẩm sinh học xử lý phụ phẩm nông nghiệp, hướng dẫn tận dụng thân chuối sau thu hoạch làm phân hữu cơ. Cách làm này góp phần giảm lượng phụ phẩm phải thải bỏ, đồng thời tận dụng nguồn nguyên liệu có sẵn tại vườn.

Tìm đầu ra để người trồng chuối yên tâm đầu tư

Một trong những vấn đề được người trồng chuối ở Bàu Hàm quan tâm là đầu ra và sự ổn định của giá thu mua.

Tháng 8/2025, tại cuộc gặp do Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với UBND xã tổ chức, khoảng 60 nông dân Bàu Hàm đã trao đổi với doanh nghiệp về việc tiêu thụ sản phẩm. Người dân phản ánh có thời điểm chuối chín rộ, giá thu mua giảm thấp, khiến thu nhập không đủ bù chi phí sản xuất.

Tại buổi làm việc, doanh nghiệp trao đổi trực tiếp với nông dân về quy cách quả, độ tuổi thu hoạch và phương thức ký hợp đồng. Theo thông tin địa phương ghi nhận, giá chuối tươi ở mức 16.000-18.000 đồng/kg tùy chất lượng; một số hộ liên kết được doanh nghiệp thu mua tại vườn.

Các vườn chuối cấy mô được áp dụng công nghệ mới nhất

Bên cạnh thị trường xuất khẩu, việc tìm đầu ra cho chuối không đạt quy cách cũng được đặt ra. HTX Liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông sản sạch Thanh Bình từng được địa phương ghi nhận thu mua loại chuối này để chế biến nước giải khát.

Hướng đi này mở thêm cơ hội tiêu thụ phần sản phẩm bị loại khi phân hạng, hạn chế tình trạng chuối không đạt chuẩn xuất khẩu bị bỏ phí.

Với người trồng, việc có thêm kênh tiêu thụ giúp giảm áp lực khi thu hoạch đồng loạt. Tuy nhiên, để mở rộng sản xuất, các hộ vẫn cần tính toán kỹ quy cách sản phẩm, sản lượng bên mua cam kết thu mua và điều kiện thanh toán trong từng thỏa thuận.

Việc ứng dụng công nghệ ở Bàu Hàm cũng được lan tỏa thông qua sự chia sẻ giữa những người làm vườn.

Anh Nguyễn Văn Lập, người Nùng, thuộc một gia đình đã chuyển đến địa phương từ lâu, chủ động ứng dụng công nghệ trong kinh doanh và nộp thuế. Vườn chuối của anh cũng được tưới thông qua ứng dụng trên điện thoại. Khi có người chưa quen thao tác, anh dành thời gian hướng dẫn để bà con có thể tiếp cận cách làm mới.

Cùng với đó, Đồng Nai triển khai hỗ trợ người dân tra cứu, nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp qua ứng dụng eTax Mobile, góp phần đưa các tiện ích số đến gần hơn với người dân ở cơ sở.

Tại Bàu Hàm, chuyển đổi cách làm nông nghiệp không chỉ nằm ở việc thay cây trồng hay lắp đặt hệ thống tưới tự động. Đó còn là quá trình người dân tiếp cận kỹ thuật, học cách sử dụng công nghệ, tìm nguồn vốn và chủ động hơn trong liên kết tiêu thụ sản phẩm.

Từ những vườn chuối trên đất đá, sự thay đổi đang diễn ra từng bước, gắn với điều kiện và khả năng đầu tư của mỗi gia đình. Khi kỹ thuật sản xuất được cải thiện, nguồn vốn được tiếp cận và đầu ra dần được kết nối, người trồng chuối có thêm cơ sở để phát triển sinh kế ổn định hơn.