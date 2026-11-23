Rời quê Trà Vinh đến Tây Ninh công tác, cô giáo Thạch Thị Phắt Cà Đi không chỉ miệt mài gìn giữ tiếng Khmer cho học trò mà còn khéo léo đưa kiến thức pháp luật đến với trẻ em vùng biên bằng chính tiếng mẹ đẻ.

Năm 2017, đến nhận công tác tại Trường Tiểu học Hòa Hiệp (xã Phước Vinh, tỉnh Tây Ninh), cô giáo trẻ Thạch Thị Phắt Cà Đi mang theo hành trang là nhiệt huyết tuổi trẻ và tình yêu dành cho tiếng nói, chữ viết của dân tộc Khmer.

Gần một thập kỷ gắn bó với mảnh đất biên giới nắng gió, cô không chỉ trở thành người giữ gìn bản sắc tiếng Khmer cho học trò tiểu học mà còn là nhịp cầu bền bỉ đưa kiến thức pháp luật đến gần hơn với các em nhỏ vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Vượt qua nỗi nhớ quê để gieo chữ cho trẻ em vùng biên

Những ngày đầu đặt chân lên vùng đất Tây Ninh, một mình nơi đất khách quê người, cô Cà Đi không tránh khỏi cảm giác bỡ ngỡ, chông chênh. Từ nếp sống, văn hóa sinh hoạt đến khẩu vị ăn uống hằng ngày đều khác lạ so với miền Tây sông nước.

Có những lúc, nỗi nhớ nhà, nhớ bạn bè ập đến khiến cô không khỏi tủi thân, chạnh lòng. Đặc biệt, vào dịp Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây của đồng bào Khmer (diễn ra vào tháng 4 hằng năm), năm học vẫn đang diễn ra, học sinh vẫn đến lớp nên cô không thể về quê sum họp cùng gia đình.

Không chỉ dạy chữ, cô Thạch Thị Phắt Cà Đi còn khéo léo tuyên truyền pháp luật bằng tiếng Khmer cho các em học sinh

Vượt qua những bỡ ngỡ ban đầu, cô Cà Đi tiếp tục đứng trên bục giảng để truyền tải kiến thức tới các em học sinh.

Nhớ về kỷ niệm những ngày đầu đứng trên bục giảng, cô kể, có lần sau khi cô say sưa giảng bài, các em học sinh rụt rè nói: "Cô nói em nghe không có được". Thì ra, dù cùng là tiếng Khmer nhưng thổ ngữ, cách phát âm và từ vựng của người Khmer ở Trà Vinh có nhiều điểm khác biệt so với đồng bào Khmer tại Tây Ninh.

Thêm vào đó, thực hiện chương trình của Bộ Giáo dục & Đào tạo về việc giảng dạy tiếng dân tộc thiểu số (môn tự chọn) cho học sinh, cả Trường Tiểu học Hòa Hiệp chỉ có duy nhất cô phụ trách giảng dạy tiếng Khmer từ lớp 1 đến lớp 5. Không có đồng nghiệp cùng chuyên môn để trao đổi, dự giờ hay rút kinh nghiệm, cô Cà Đi phải tự mình mày mò, nghiên cứu tài liệu.

Để khắc phục rào cản giao tiếp, cô chọn cách hòa mình vào đời sống bản địa: trò chuyện với học sinh nhiều hơn sau mỗi giờ học, thường xuyên thăm hỏi, giao tiếp với bà con trong phum sóc để học cách phát âm, cách dùng từ của người Khmer Tây Ninh. Nhờ sự động viên của Ban giám hiệu, đồng nghiệp và nỗ lực tự thân, cô đã dần vượt qua giai đoạn khó khăn nhất.

Lồng ghép tuyên truyền pháp luật vào các tiết học

Không chỉ dừng lại ở việc dạy chữ, cô Thạch Thị Phắt Cà Đi luôn trăn trở làm sao để học sinh dân tộc thiểu số ở vùng biên giới hiểu và chấp hành tốt các quy định của pháp luật. Nhận thấy các em ở lứa tuổi tiểu học còn nhỏ, nhận thức về pháp luật còn hạn chế, nếu truyền đạt khô khan sẽ rất khó tiếp thu, cô đã chủ động lồng ghép nội dung tuyên truyền pháp luật vào chính các tiết học tiếng Khmer và các hoạt động ngoại khóa.

Cô Thạch Thị Phắt Cà Đi trong giờ lên lớp

Bằng nhiều hình thức linh hoạt, sinh động như kể chuyện, đố vui, trò chơi tương tác hay giải thích song ngữ trực quan, cô truyền tải đến các em những quy định thiết thực nhất với lứa tuổi như: Luật Giao thông đường bộ (cách đội mũ bảo hiểm đúng quy cách, đi bộ an toàn trên đường làng, không đùa nghịch dưới lòng đường), kỹ năng phòng, chống tai nạn thương tích, phòng, chống xâm hại trẻ em và ý thức giữ gìn an ninh trật tự nơi biên giới.

Nhờ được nghe giải thích bằng chính tiếng mẹ đẻ gần gũi, các em học sinh tiếp thu rất nhanh, nhớ lâu và hào hứng mang những điều học được về kể lại cho gia đình.

Với cô Cà Đi, phần thưởng lớn nhất cho những nỗ lực không mệt mỏi chính là tình cảm chân thành của học trò và phụ huynh nơi đây. Cô xúc động kể lại kỷ niệm trong thời gian nghỉ thai sản. Dù không đến trường nhưng vào ngày 20/11, các em học sinh rủ nhau hái những bông hoa giản dị trong vườn nhà mang tới tặng cô. Những đóa hoa mộc mạc ấy đã sưởi ấm trái tim người giáo viên xa quê, để đến hôm nay, cô có thể mỉm cười khẳng định: "Lựa chọn về đây dạy học là quyết định đúng đắn nhất".

“Ngày mới lên chỉ có một mình, nhưng giờ đây mình có rất nhiều người thương, không còn cảm giác tủi thân nữa”, cô Cà Đi tâm sự.

Nhận xét về đồng nghiệp, thầy Đặng Công Xuân, Hiệu trưởng nhà trường, đánh giá cao phẩm chất đạo đức và tinh thần trách nhiệm của cô Cà Đi.

Thầy Xuân cho hay: “Dù đảm nhận khối lượng giảng dạy trải dài cả 5 khối lớp với đặc thù riêng biệt, cô luôn chủ động, sáng tạo, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao và được ngành giáo dục địa phương ghi nhận. Với thành tích đó, hai năm học liên tiếp gần đây, cô Cà Đi đều đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở và vinh dự được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh”.

Giữa vùng biên giới Phước Vinh, cô giáo người Khmer quê Trà Vinh vẫn đang ngày ngày miệt mài gieo những hạt mầm tri thức và ý thức thượng tôn pháp luật, góp phần thắp sáng tương lai cho bao thế hệ học trò nhỏ.