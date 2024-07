Trong những năm gần đây, phân khúc SUV hạng B ngày càng trở nên phổ biến và hút khách hơn bao giờ hết. Một trong những mẫu xe đầu tiên khai mở và tạo đà phát triển cho phân khúc này chính là mẫu Ford EcoSport.

Sử dụng 4 năm, rớt giá khoảng 260 triệu nhưng vẫn kén khách mua

Ra mắt thị trường Việt Nam từ năm 2014, Ford EcoSport nhanh chóng chiếm được thiện cảm và "xưng vương" trong phân khúc SUV cỡ B thời điểm đó. Đến năm 2018, Ford Việt Nam ra mắt phiên bản nâng cấp giữa vòng đời với 5 tuỳ chọn cấu hình (Ambiente MT, Ambiente AT, Trend AT, Titanium 1.5 và Titanium 1.0 Turbo), giá dao động từ 545-689 triệu đồng.

Ford EcoSport Titanium 1.5 sử dụng mâm 17 inch, sơn bạc. Ảnh: Gia Thiện

Tuy nhiên, đến đầu năm 2022, Ford Việt Nam chính thức tuyên bố ngưng phân phối mẫu Ford EcoSport, một phần vì những thay đổi cơ cấu tại nhà máy lắp ráp ở Ấn Độ và doanh số lao dốc không phanh, thua xa các đối thủ khác như KIA Seltos hay Hyundai Kona.

Dù không còn được phân phối nhưng số lượng xe Ford EcoSport trên thị trường xe cũ hiện nay cũng khá nhiều. Theo chị Nguyễn Thanh Thảo, nhân viên kinh doanh đại lý Ford ở TP. Thủ Đức, chia sẻ: "Thời điểm mẫu EcoSport còn mở bán, tỷ lệ người dùng mua phiên bản Titanium 1.5 là rất nhiều vì giá tiền vừa phải, trang bị tiện nghi không thua kém bản cao cấp nhất".

Phiên bản EcoSport Titanium 1.5 có giá niêm yết 648 triệu đồng thời điểm 2020. Ảnh: Gia Thiện

Theo đó, phiên bản EcoSport Titanium 1.5 có giá niêm yết 648 triệu đồng và thời điểm năm 2020, người tiêu dùng phải bỏ ra số tiền khoảng 730 triệu đồng để hoàn tất thủ tục lăn bánh mẫu mẫu xe này.

Hiện, giá Ford EcoSport bản Titanium 1.5 trên thị trường xe cũ hiện chỉ còn khoảng 470 triệu đồng, rớt giá khoảng 260 triệu đồng sau 4 năm sử dụng (khoảng 65 triệu/năm), tương đương khấu hao 35,6% so với giá trị mua mới ban đầu.

Cũng trong thời điểm năm 2020, mẫu KIA Seltos 1.4L turbo, bản Luxury có giá niêm yết 649 triệu đồng, chi phí lăn bánh khoảng 730 triệu đồng. Hiện nay, mẫu xe này chỉ còn khoảng 570 triệu đồng, rớt giá khoảng 160 triệu sau 4 năm sử dụng, tương đương 22% giá trị ban đầu.

Hyundai Kona bản tiêu chuẩn từng có giá niêm yết 620 triệu đồng thời điểm 2020, hoàn tất chi phí lăn bánh khoảng 700 triệu đồng nhưng hiện giá chỉ khoảng 500 triệu đồng trên thị trường xe cũ, rớt giá khoảng 200 triệu sau 4 năm, tương đương 28,6% giá trị.

Bánh phụ của xe được treo phía sau. Ảnh: Gia Thiện

Có thể thấy, so với các đối thủ khác trong phân khúc thì Ford EcoSport đang có độ khấu hao lớn hơn đáng kể. Lý giải điều này, anh Thanh Phong, chuyên các dòng xe Ford cũ, cho rằng: "Lượng xe Ford EcoSport cũ trên thị trường hiện khá nhiều và phân khúc SUV cỡ B có vô số lựa chọn hấp dẫn, mẫu mã đẹp nên xe EcoSport cũ trở nên kén khách hơn và rớt giá mạnh".

Không gian nội thất chật, bù lại vận hành chắc chắn, tin cậy

Mặc dù được định vị là mẫu xe trong phân khúc SUV cỡ B nhưng kích thước của Ford EcoSport nhỏ hơn đáng kể so với các đối thủ khác, cụ thể như sau:

Thông số kích thước Ford EcoSport 2020 KIA Seltos 2020 Hyundai Kona 2020 Chiều dài (đơn vị: mm) 4.096 4.315 4.165 Chiều rộng (đơn vị: mm) 1.765 1.800 1.800 Chiều cao (đơn vị: mm) 1.665 1.645 1.565 Chiều dài cơ sở (đơn vị: mm) 2.510 2.610 2.600 Khoảng sáng gầm (đơn vị: mm) 175 190 170 Thể tích khoang hành lý (đơn vị: lít) 348 433 361

Chiều dài tổng thể của Ford EcoSport (trừ bánh phụ) nhỏ hơn đáng kể so với các xe SUV hạng B khác. Ảnh: Gia Thiện

Có thể thấy, chiều dài tổng thể của Ford EcoSport nhỏ hơn 219mm so với Seltos 2020, 69mm so với Kona 2020. Chiều rộng cũng nhỏ hơn 35mm so với hai mẫu xe đến từ Hàn Quốc. Đặc biệt, chiều dài cơ sở của EcoSport nhỏ hơn Seltos và Kona lần lượt 100mm và 90mm, ảnh hưởng đáng kể đến không gian bên trong.

Khu vực hàng ghế thứ 2 của EcoSport có khoảng để chân khá hạn chế, không quá thoải mái cho những khách hàng có vóc dáng cao 1,75m trở lên trong những chuyến đi dài. Ngoài ra, thể tích khoang hành lý của EcoSport cũng nhỏ hơn KIA Seltos và Hyundai Kona lần lượt 85 và 13 lít nên hạn chế trong việc chở thêm nhiều đồ đạc.

Không gian nội thất tương đối hiện đại. Ảnh: Gia Thiện

Dù vậy, Ford EcoSport bản Titanium 1.5 đời 2020 vẫn có nhiều trang bị hiện đại như: đèn pha bóng projector tích hợp tính năng bật/tắt đèn tự động, cảm biến gạt mưa tự động, kiểm soát áp suất lốp, cửa sổ trời,... Nội thất bên trong có ghế bọc da, hệ thống điều hoà tự động, màn hình 8 inch, hộp làm lạnh đồ uống,...

Ford EcoSport sử dụng động cơ xăng, dung tích 1.5L cho công suất 123 mã lực và mô-men xoắn cực đại 151Nm, đi kèm hộp số tự động 6 cấp và hệ dẫn động cầu trước. Thông số này dù không quá mạnh nhưng thừa sức đáp ứng đủ mọi nhu cầu vận hành của người dùng khi đi trong phố hoặc leo dốc, đi địa hình xấu.

Không gian hàng ghế sau tương đối chật. Ảnh: Gia Thiện

Hơn nữa, mẫu xe này cũng được nhiều người dùng đánh giá cao về khả năng vận hành ổn định, chắc chắn và ít hư hỏng vặt. Duy chỉ có điều hệ thống treo hơi chòng chành, đi tốc độ cao dễ khiến người ngồi trong bị say xe.

Nhận định chung

Sau 4 năm sử dụng, giá Ford EcoSport bản Titanium 1.5 ở mức 470 triệu trên thị trường xe cũ là khá hợp lý, đáng suy ngẫm. Cũng với tầm giá này, nếu mua xe mới, người tiêu dùng chỉ lựa chọn được một số xe hạng A như: KIA New Morning GT-Line (424 triệu), Hyundai Grand i10 1.2 AT (435 triệu đồng)... và những mẫu xe này về trang bị tiện nghi, giá trị thực dụng đều không bằng EcoSport.

Dù có kích thước nhỏ hơn đáng kể so với các đối thủ trong phân khúc nhưng đây cũng là lợi thế giúp EcoSport dễ dàng luồn lách ở những khu vực chật hẹp, đi đường phố đông đúc một cách dễ dàng hơn.

Những mẫu Ford EcoSport sau 4 năm sử dụng đa phần đều còn mới, độ khấu hao chi tiết nội thất chưa quá lớn. Tuy nhiên, người dùng cần mang xe đến các xưởng dịch vụ của Ford hoặc các gara uy tín để kiểm tra kỹ các hạng mục trước khi mua xe cũ.

Tin bài cộng tác gửi về Ban Ô tô xe máy theo email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!