Theo The Hill, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 11/7 đã thông báo về việc đạt được "một thỏa thuận tốt" với Canada để khánh thành cây cầu xuyên biên giới Gordie Howe.

"Tôi đã đạt được một thỏa thuận TỐT HƠN RẤT NHIỀU cho nước Mỹ. Nhờ đó, cây cầu quốc tế Gordie Howe nối Detroit với Windsor sẽ được phép mở cửa theo đúng kế hoạch vào ngày 27/7. Thỏa thuận ban đầu đơn giản là không thể chấp nhận được", ông Trump cho biết.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: NYT

Về phía Canada, chính phủ nước này cho biết hai bên đã nhất trí một loạt biện pháp nhằm "bảo đảm lợi ích được chia sẻ cho cả hai bên biên giới". Theo đó, thỏa thuận quy định Mỹ sẽ nhận 50% nguồn thu từ phí cầu đường và có quyền phê duyệt đối với mọi đề xuất tăng phí vượt quá 10% so với mức hiện hành.

Hồi tháng 2 năm nay, Tổng thống Mỹ Trump từng cảnh báo sẽ ngăn chặn việc đưa cầu Gordie Howe vào hoạt động nếu Mỹ không được bồi thường và không có quyền sở hữu một phần dự án. "Tôi sẽ không cho phép cây cầu này đi vào hoạt động cho tới khi Mỹ được bồi hoàn đầy đủ cho mọi thứ chúng ta đã dành cho họ và quan trọng hơn là cho tới khi Canada đối xử với Mỹ bằng sự công bằng và tôn trọng", ông Trump nói.

Cầu Gordie Howe là công trình trị giá 4,7 tỷ USD, dài 2,4km, do chính phủ Canada tài trợ toàn bộ, sẽ nối liền bang Ontario của Canada với bang Michigan của Mỹ. Trong nhiệm kỳ đầu tiên, Tổng thống Trump đã bày tỏ sự ủng hộ với việc xây dựng cây cầu, mô tả đây là "công trình liên kết kinh tế quan trọng giữa hai quốc gia".