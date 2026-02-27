HĐND tỉnh Đồng Tháp hôm nay họp kỳ thứ 9 bầu Phó chủ tịch UBND tỉnh. Kết quả, các đại biểu HĐND tỉnh đã bầu ông Nguyễn Phước Thiện, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Sa Đéc, giữ chức Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp nhiệm kỳ 2021–2026.

Ông Nguyễn Phước Thiện sinh năm 1978, quê xã Ba Sao, tỉnh Đồng Tháp. Ông có trình độ tiến sĩ Quản lý (chuyên ngành Quản trị kinh doanh), Thạc sĩ Quản trị kinh doanh và đại học chuyên ngành Cơ khí.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Thành Ngại tặng hoa chúc mừng ông Nguyễn Phước Thiện. Ảnh: Cổng TTĐT Đồng Tháp

Từ tháng 1/2023, ông được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp; đến tháng 2/2025, ông được điều động giữ chức Bí thư Thành ủy Sa Đéc (nay là Bí thư Đảng ủy phường Sa Đéc).

Phát biểu tại kỳ họp, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Ngô Chí Cường cho biết, việc giới thiệu nhân sự để HĐND tỉnh bầu giữ chức vụ Phó chủ tịch UBND tỉnh đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh xem xét kỹ lưỡng, thực hiện đúng quy trình, bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ, khách quan, toàn diện, trên cơ sở tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định và yêu cầu thực tiễn của tỉnh trong giai đoạn mới.

Theo ông Cường, ông Nguyễn Phước Thiện có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, có kinh nghiệm thực tiễn, được rèn luyện qua nhiều vị trí công tác, có năng lực lãnh đạo, điều hành và tinh thần trách nhiệm cao.