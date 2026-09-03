Theo The Hill, Cục Đúc tiền thuộc Bộ Tài chính Mỹ ngày 2/9 đã thông báo về việc bắt đầu phát hành đồng xu 1 USD có hình Tổng thống Donald Trump nhân dịp Mỹ kỷ niệm 250 năm ngày lập quốc vào năm 2026.

Mặt trước đồng xu là chân dung Tổng thống Trump, mặt sau sử dụng con dấu của Tổng thống Mỹ, với số 250 được đặt trên tấm khiên nhằm đánh dấu lễ kỷ niệm 250 năm Tuyên ngôn Độc lập Mỹ. Việc phát hành đồng xu này đánh dấu một sự kiện hiếm gặp trong lịch sử nước Mỹ, khi lần gần nhất chân dung một người còn sống xuất hiện trên tiền tệ của nước này là vào giữa thế kỷ 19.

Đồng xu 1 USD in hình Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Bộ Tài chính Mỹ

Ngoài việc đưa vào lưu hành chính thức, Cục Đúc tiền Mỹ cũng bán trực tiếp cho người dân theo các gói 25 đồng xu hoặc 100 đồng xu, với mức giá lần lượt là 61 và 154 USD. Số lượng sản phẩm được giới hạn ở mức 150.000 cho gói 25 đồng xu và 50.000 với gói 100 đồng xu.

"Chỉ vài giờ sau khi được mở bán, các gói đồng xu 1 USD đã 'cháy hàng' trên trang web của Cục Đúc tiền Mỹ. Mỗi hộ gia đình chỉ được đặt mua tối đa 2 gói đồng xu. Hiện chưa rõ khi nào các sản phẩm này sẽ được bổ sung", The Hill cho biết.

Theo Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent, đồng xu 1 USD này là biểu tượng của lòng yêu nước lâu dài. "Với hình ảnh Tổng thống Trump, đồng xu tôn vinh sức mạnh của các giá trị Mỹ và cam kết về một quốc gia tận tâm bảo vệ tự do cho tất cả mọi người", ông Bessent nói.