Donnarumma đã liên hệ chuyển đến sân Etihad thay cho Ederson - người đang nằm trong tầm ngắm của Galatasaray.

Theo RMC Sport, nhà ĐKVĐ Champions League đã hạ mức phí chuyển nhượng từ 43 triệu bảng xuống gần 30 triệu bảng vì Donnarumma chỉ còn một năm hợp đồng với PSG.

Donnarumma sắp gia nhập Man City - Ảnh: Teamtalk

HLV Luis Enrique quyết định loại bỏ Donnarumma dù anh là thành viên chủ chốt giúp PSG vô địch Champions League mùa trước, thay thế bằng Lucas Chevalier.

Chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano cũng đưa tin, Donnarumma đã thống nhất điều khoản cá nhân với Man City.

Muốn thâu nạp người gác đền Italia, Pep Guardiola buộc phải thanh lý Ederson, người có 8 năm cực kỳ thành công tại sân Etihad.

Cuối tuần trước, Galatasaray tiếp cận thủ môn người Brazil, sau khi anh phải ngồi dự bị hai trận mở màn Ngoại hạng Anh.

Tuy nhiên, mức phí 8,5 triệu bảng mà đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ đưa ra vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu từ phía Man "xanh".

Nếu cập bến Etihad, Donnarumma sẽ nghiễm nhiên chiếm lấy vị trí ố 1, bởi tân binh James Trafford vẫn thiếu kinh nghiệm và chưa mang lại sự an tâm trong khung gỗ.