Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong 24-48 giờ tới, miền Bắc chịu ảnh hưởng của rìa phía Nam rãnh áp thấp có trục khoảng 23-26 độ Vĩ Bắc hoạt động yếu, áp tăng nhẹ và độ ẩm giảm dần. Miền Nam chịu tác động của gió mùa tây nam cường độ trung bình nên áp ít thay đổi, độ ẩm cũng giảm.

Trên cao, áp cao cận nhiệt đới có xu hướng lấn dần về phía Tây và mạnh lên từ ngày 23/7. Từ đêm 22/7, vùng hội tụ gió trên mực 5.000m được thiết lập trở lại ở Bắc Bộ, tạo điều kiện thuận lợi cho mưa giông gia tăng trong những ngày tiếp theo.

Thời tiết miền Bắc sắp đón đợt mưa giông. Ảnh: Hoàng Minh

Những hình thái thời tiết trên sẽ gây ra nhiều biến động ở các khu vực trong những ngày tới. Tại Bắc Bộ và Thanh Hóa, ngày 22/7, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi, ban ngày nắng, cục bộ có nơi nắng nóng. Từ đêm 22-23/7, mưa rào và giông xuất hiện rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Đáng chú ý, từ đêm 23-24/7, Bắc Bộ bước vào một đợt mưa diện rộng với mưa rào và giông, cục bộ có nơi mưa rất to, tập trung chủ yếu vào chiều tối, đêm và sáng sớm. Từ khoảng ngày 25-26/7, mưa có xu hướng giảm dần.

Riêng thời tiết Hà Nội ngày 22/7, khu vực trung tâm thành phố nắng nóng, nhiệt độ cao nhất 34-36 độ; phía Bắc, Nam và phía Tây trời nắng, nhiệt độ 33-35 độ.

Đêm 22 và ngày 23/7, Hà Nội nhiều mây, có mưa rào và giông rải rác; nhiệt độ cao nhất tại khu vực trung tâm thành phố giảm còn 32-34 độ; nhiệt độ thấp nhất 26-28 độ; lượng mưa dự báo 10-15mm.

Từ đêm 23-25/7, do áp cao cận nhiệt đới lấn mạnh về phía Tây, Hà Nội tiếp tục mưa rào và giông rải rác vào chiều tối và đêm.

Cơ quan khí tượng lưu ý, trong các cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn có khả năng gây ngập úng nhanh tại các khu vực thấp trũng.

Trong khi đó, ngày 22/7, khu vực từ Nghệ An đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-38 độ, có nơi trên 38 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất 50-55%.

Ngày 23/7, khu vực từ Quảng Trị đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ, có nơi nắng nóng gay gắt trên 38 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 50-55%. Từ ngày 24/7, nắng nóng ở Trung Bộ có xu hướng dịu dần.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, nắng nóng và độ ẩm thấp làm tăng nguy cơ cháy nổ, mất nước, kiệt sức. Nhiệt độ thực tế ngoài trời có thể cao hơn dự báo từ 2-4 độ, thậm chí cao hơn ở khu vực có nhiều bê tông, nhựa đường.

Dự báo thời tiết ngày 22/7/2026 các vùng trên cả nước:

Hà Nội

Có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều và tối có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 27-29 độ. Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Tây Bắc Bộ

Có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều và tối có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ, khu Tây Bắc 21-24 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, có nơi trên 35 độ.

Đông Bắc Bộ

Có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều và tối có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 26-29 độ, có nơi dưới 26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Thanh Hóa đến Huế

Có mây, ngày nắng nóng, riêng phía Nam có nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 27-30 độ, phía Nam có nơi dưới 27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 35-38 độ, có nơi trên 38 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Có mây, phía Bắc ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, phía Nam ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 26-29 độ. Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 36-38 độ, có nơi trên 39 độ; phía Nam 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Cao nguyên Trung Bộ

Có mây, ngày nắng; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Nam Bộ

Có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

TPHCM

Có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 33-35 độ, có nơi trên 35 độ.