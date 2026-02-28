Kể từ sau trận thua đậm Arsenal 0-4 hồi cuối tháng một, Leeds chơi cả tháng hai bất bại, giành được 5 điểm sau 3 vòng Ngoại hạng Anh (thắng 1, hòa 2) và tiến sâu vào FA Cup.

Chiến thắng quan trọng trước Nottingham Forest được tiếp nối bằng hai kết quả hòa ấn tượng trên sân khách trước những đối thủ khó chịu là Chelsea và Aston Villa.

Leeds vừa cầm hòa Chelsea 2-2 - Ảnh: CFC

Chỉ có Man City và MU thua ít trận hơn Leeds ở Premier League kể từ tháng 12 năm ngoái, dù đội bóng của HLV Daniel Farke hòa nhiều nhất trong giai đoạn này.

Đang đứng thứ 15 trên BXH và hơn khu vực cầm đèn đỏ 6 điểm, Leeds hy vọng sẽ tích lũy đủ điểm trong những tuần tới để giảm bớt nỗi lo xuống hạng.

Tuy vậy, giành kết quả tốt ở cuộc đối đầu hôm nay sẽ vô cùng khó khăn, bởi họ đã thua Man City cả 5 cuộc đối đầu gần nhất tại Ngoại hạng Anh.

Chỉ vài tuần trước, Man City bị đội đầu bảng Arsenal bỏ xa tới 9 điểm khi chỉ còn 15 phút là hết trận trên sân Anfield. Thế nhưng, Haaland cùng các đồng đội thực hiện màn lội ngược dòng ngoạn mục để đánh bại Liverpool.

Sau đó, thầy trò Pep Guardiola tiếp tục đả bại Fulham và Newcastle, trở lại cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh theo cách đầy hứng khởi.

Man City quyết tâm giành trọn 3 điểm - Ảnh: Khelnow

Chiến thắng của Arsenal trước Spurs trong trận derby Bắc London giúp họ khôi phục khoảng cách 5 điểm trên BXH, nhưng Man City còn một trận chưa đấu và có thể rút ngắn khoảng cách xuống còn 2 điểm nếu hạ Leeds hôm nay.

Phong độ gần đây mà Man City thể hiện khiến Arsenal lo sốt vó. Sự hòa nhập nhanh của các tân binh Semenyo hay Marc Guehi giúp Citizens thi đấu thăng hoa.

Quyết tâm cao cùng sự tập trung dành cho cuộc đua vô địch là nguồn động lực giúp thầy trò Pep Guardiola có thể lấy trọn 3 điểm ở Elland Road.

Tỷ lệ châu Á: Man City chấp 1 hòa (1: 0) - TX: 2 3/4

Dự đoán: Man City thắng 2-1

Thông tin lực lượng

Leeds: Noah Okafor là trường hợp chấn thương duy nhất.

Man City: Josko Gvardiol , Kovacic, Jeremy Doku vắng mặt vì chấn thương.

Đội hình dự kiến

Leeds: Darlow; Justin, Rodon, Struijk; Bogle, Ampadu, Gruev, Gudmundsson; Stach, Aaronson; Calvert-Lewin.

Man City: Donnarumma; Nunes, Dias, Guehi, Ait-Nouri; Rodri, O'Reilly; Bernardo, Foden; Semenyo, Haaland.