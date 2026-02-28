22h15 ngày 28/2, sân Camp Nou:

Trước Levante, Barcelona giành lại ngôi đầu La Liga từ tay Real Madrid. Họ làm được điều đó bằng chiến thắng với 3 bàn thắng, không có pha lập công nào đến từ các tiền đạo.

Các tiền vệ Marc Bernal, Fermin Lopez và Frenkie de Jong – người hiện chấn thương và sẽ nghỉ khoảng một tháng rưỡi – là những người ghi bàn. Hàng công tiếp tục tỏ ra kém duyên.

Lewandowski và các tiền đạo Barca không hiệu quả gần đây. Ảnh: MD

Đây không phải điều mới mẻ: không tiền đạo nào của đội bóng xứ Catalunya ghi bàn trong 3 trận gần nhất. Tổng cộng, hơn 300 phút không thể xuyên phá mành lưới đối phương.

Hai số 9 là Robert Lewandowski và Ferran Torres đã rơi vào cơn khát bàn thắng kéo dài 3 tuần.

Dù vậy, bàn thắng vẫn đến với Barcelona: 67 bàn tại La Liga sau 372 lần sút – nhiều nhất giải.

Sức tấn công được xây dựng theo cách tập thể: 16 cầu thủ khác nhau đã ghi bàn, tổng cộng hơn 100 pha lập công trên mọi đấu trường và có 6 người vượt mốc 10 bàn.

Tuy nhiên, các trung phong lại không có phong độ tốt. Trước Girona, cả Lewandowski lẫn Ferran đều không có nổi một cú sút trúng đích. Mùa trước, họ ghi tổng cộng 61 bàn; còn mùa này là 29.

Ferran khởi đầu mùa giải bằng việc vượt qua Lewandowski để chiếm suất đá chính. Tuy nhiên, từ đầu năm 2026 đến nay, anh chỉ ghi 3 bàn trong 14 trận, và Hansi Flick đã luân phiên sử dụng cả hai.

Trước Levante, Lewandowski đá chính nhưng đóng góp hạn chế: 12 đường chuyền, một pha tranh chấp – thất bại – và 1 cú sút trúng đích. Mùa trước anh ghi 42 bàn, còn mùa này mới có 13.

Vấn đề không nằm ở việc thiếu cơ hội: 109 cơ hội trong 6 trận gần nhất. Trong thời gian này, CLB bỏ lỡ 26 trong tổng số 33 cơ hội lớn tạo ra.

Trước Villarreal, Flick muốn đánh thức tiền đạo. Ảnh: EFE

Trước Villarreal, Hansi Flick muốn giải quyết điều này trong trận 100 dẫn Barca, nhất là khi tháng Ba sẽ rất nặng nề, khi vòng 1/8 Champions League bắt đầu.

Barcelona đặt niềm tin vào Camp Nou, nơi họ đã thắng mọi trận trong năm nay. Tuy nhiên, Villarreal cũng thắng 3 trong 4 lần gần nhất làm khách tại đây.

Một cuộc đối đầu ở giai đoạn then chốt, khi Barcelona cần các tiền đạo tìm lại bản năng săn bàn, nhưng vẫn không đánh mất bản sắc ghi bàn tập thể.

Lực lượng:

Barca: De Jong, Gavi, Christensen chấn thương; Martin bị treo giò.

Villarreal: Cabanes, Logan Costa, Moreno, Kambwala, Foyth chấn thương.

Đội hình dự kiến:

Barca (4-2-3-1): Joan Garcia; Kounde, Cubarsi, Eric Garcia, Cancelo; Bernal, Pedri; Yamal, Fermin, Raphinha; Lewandowski.

Villarreal (4-4-2): Luiz Junior; Mourino, Navarro, Veiga, Pedraza; Pepe, Comesana, Gueye, Moleiro; Mikautadze, Perez.

Tỷ lệ trận đấu: Barca chấp 1/2

Tỷ lệ bàn thắng: 3 3/4

Dự đoán: Barca thắng 3-2.