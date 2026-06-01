Video bàn thắng Bồ Đào Nha 1-1 Congo (nguồn: VTV):

Bồ Đào Nha đã khởi đầu chiến dịch World Cup 2026 theo cách không ai mong đợi khi bị CHDC Congo cầm hòa 1-1 ở lượt trận mở màn bảng K.

Joao Neves giúp Bồ Đào Nha sớm vượt lên ngay phút thứ 6 bằng pha đánh đầu chính xác sau quả tạt của Pedro Neto. Tuy nhiên, thay vì áp đặt thế trận và kết liễu đối thủ, đội bóng của HLV Roberto Martinez lại chơi bế tắc trước hệ thống phòng ngự kỷ luật của đại diện châu Phi.

Congo kiên nhẫn chờ đợi cơ hội và được đền đáp ở cuối hiệp 1. Từ một tình huống phạt góc, Yoane Wissa đánh đầu tung lưới Diogo Costa, ghi bàn thắng đầu tiên trong lịch sử World Cup của đội tuyển.

Đó cũng là phần thưởng xứng đáng cho tinh thần chiến đấu của đội bóng trở lại sân chơi lớn nhất hành tinh sau 52 năm chờ đợi.

Trong khi Congo tạo nên bất ngờ, Cristiano Ronaldo tiếp tục gây thất vọng. Tiền đạo 41 tuổi gần như mất hút trong phần lớn thời gian thi đấu và bỏ lỡ cơ hội đáng kể nhất của mình ở hiệp 2.

Trận thứ tư liên tiếp trong màu áo đội tuyển Bồ Đào Nha mà Ronaldo không thể ghi bàn, làm gia tăng những nghi ngờ về khả năng tạo khác biệt của anh tại kỳ World Cup thứ 6 trong sự nghiệp.

Bồ Đào Nha vẫn được đánh giá cao ở bảng K, nhưng trận hòa này là lời cảnh báo nghiêm khắc cho tham vọng vô địch của Ronaldo và các đồng đội.

Bàn thắng:

Bồ Đào Nha: Joao Neves 6'.

Congo: Wissa 45'+5.

Đội hình xuất phát:

Bồ Đào Nha (4-3-2-1): Diogo Costa; Cancelo, Tomas Araujo, Renato Veiga, Nuno Mendes; Joao Neves, Vitinha; Bernardo Silva, Bruno Fernandes, Pedro Neto; Ronaldo.

Congo (5-3-2): Mpasi; Wan-Bissaka, Mbemba, Tuanzebe, Kapuadi, Masuaku; Moutoussamy, Mukau, Kayembe; Bakambu, Wissa.