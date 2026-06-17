Uzbekistan gây bát ngờ cho nhiều người khi lần đầu tiên giành được suất tham dự VCK World Cup 2026. Họ được dẫn dắt bởi đội trưởng tuyển Italia từng vô địch giải đấu cách đây 20 năm, Fabio Cannavaro.

Đội bóng có biệt danh là “Bầy sói trắng” để thua cả 2 trận giao hữu trước khi ra quân bảng K World Cup 2026, gặp Colombia lúc 9h ngày 18/6. Cụ thể, họ thua 0-2 Canada (2/6) và 1-2 trước Hà Lan (8/6).

Các chuyên gia đều tin Colombia sẽ giành chiến thắng. Ảnh: Khel Now

Khả năng ghi bàn vẫn là một mối lo ngại với Uzbekistan. Họ cũng phụ thuộc rất nhiều vào hiệu suất của tiền đạo kiêm đội trưởng Eldor Shomurodow.

Trong khi đó, Colombia thi đấu tốt và thắng cả 2 trận trong giai đoạn chuẩn bị World Cup 2026. Cụ thể, họ thắng 3-1 Costa Rica, trướ ckhi thắng Jordan 2-0.

Đội bóng Nam Mỹ cũng giàu kinh nghiệm tại giải đấu hơn, với lần thứ 8 góp mặt, so với Uzbekistan mới lần đầu tiên.

Theo bảng xếp hạng mới nhất của FIFA, Colombia đứng thứ 14, còn vị trí của Uzbekistan là 50.

Với một vị thuyền trưởng từng sắm vai trò trung vệ lúc còn thi đấu, Uzbekistan do Cannavaro dẫn dắt, khả năng lựa chọn đội hình với hàng thủ 4 người.

Trong khi đó, Colombia có thể triển khai tấn công từ 2 biên thông qua các hậu vệ cánh, đồng thời trông chờ vào sự sáng tạo của James Rodriguez.

Dự đoán về trận đấu, cả 4 chuyên gia đều đặt niềm tin chiến thắng vào Colombia, với 2 tỷ số được chọn. Cụ thể như sau: Colombia 2-1 Uzbekistan (chuyên gia ESPN và Sportskeeda chọn); Colombia 1-0 Uzbekistan (chuyên gia bóng đá BBC và Sportsmole).

Chuyên gia ESPN dự đoán, Colombia sẽ thắng Uzbekistan 2-1

Đội hình dự kiến:

Uzbekistan: Yusupov; Khusanov, Abdullaev, Ashurmatov; Sayfiev, Shukurov, Mozgovoy, Nazrullaev; Fayzullaev, Urunov; Shomurodov.

Colombia: Vargas; Munoz, Sanchez, Lucumi, Mojica; Lerma, Rios; Arias, Rodriguez, Diaz; Suarez.