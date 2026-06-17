9h ngày 18/6, sân Azteca:

Sau nhiều lần lỡ hẹn, cuối cùng Uzbekistan cũng biến giấc mơ góp mặt tại một kỳ World Cup trở thành sự thật.

Đội bóng Trung Á từng không ít lần gục ngã trước ngưỡng cửa thiên đường, nhưng lần này "Bầy Sói Trắng" thể hiện phong độ ấn tượng ở vòng loại khu vực châu Á.

Thầy trò Cannavaro lần đầu dự World Cup - Ảnh: Goal

Xuyên suốt hành trình đến Bắc Mỹ, Uzbekistan chỉ để thua duy nhất 1/16 trận. Họ cán đích vị trí thứ hai sau Iran.

Tuy nhiên, HLV Timur Kapadze vẫn phải rời cương vị dẫn dắt đội tuyển. Tiếp quản ghế nóng là huyền thoại bóng đá Italia - Fabio Cannavaro.

Trong quá trình chạy đà, Uzbekistan đá hai trận giao hữu, thua Canada 0-2 và tiếp tục nếm thất bại 1-2 trước Hà Lan. Kết quả cho thấy thách thức lớn mà thầy trò Cannavaro sắp phải đối mặt.

Uzbekistan lần đầu góp mặt, còn Colombia chuẩn bị bước vào kỳ World Cup thứ bảy trong lịch sử. Mục tiêu khả dĩ của Los Cafeteros là vượt qua vòng bảng, điều họ từng làm được tại World Cup 2014 và 2018, khi thắng tới 5/6 trận vòng bảng.

Sau nỗi thất vọng vắng mặt tại Qatar 2022, Colombia trở lại đầy thuyết phục, cán đích vị trí thứ ba vòng loại khu vực Nam Mỹ (CONMEBOL), trong đó nổi bật là chiến thắng Brazil 2-1.

Chỉ có nhà ĐKVĐ Thế giới Argentina ghi nhiều bàn thắng hơn Colombia suốt chiến dịch vòng loại, với sự tỏa sáng của những ngôi sao như Luis Diaz hay James Rodriguez.

Colombia được đánh giá cao hơn đại diện châu Á - Ảnh: A.E

Chạy đà cho giải đấu ở Bắc Mỹ, Colombia lần lượt đánh bại Costa Rica 3-1 và vượt qua Jordan 2-0. Chiến thắng trước Jordan, Jhon Arias gây chú ý khi ghi cả hai bàn.

Dù chưa được xếp vào nhóm các cường quốc bóng đá, Colombia có cơ sở để kỳ vọng tiến sâu tại World Cup lần này.

Trước đối thủ được đánh giá cao hơn, Uzbekistan sẽ lựa chọn lối chơi phòng ngự chặt chẽ và chờ đợi cơ hội phản công. Tuy nhiên, với tương quan lực lượng hiện tại, Colombia tự tin ẵm trọn 3 điểm.

Dự đoán: Colombia thắng 1-0

Đội hình dự kiến

Colombia: Vargas; Munoz, Sanchez, Lucumi, Mojica; Lerma, Rios; Arias, Rodriguez, Luis Diaz; Suarez.

Uzbekistan: Yusupov; Khusanov, Abdullaev, Ashurmatov; Sayfiev, Shukurov, Mozgovoy, Nazrullaev; Fayzullaev, Urunov; Shomurodov.