Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 1/5, không khí lạnh tiếp tục suy yếu, miền Bắc có nắng trên diện rộng. Trong đó, Đông Bắc Bộ duy trì trạng thái nắng ráo, dễ chịu hơn; còn Tây Bắc Bộ nắng đến sớm hơn và cường độ mạnh hơn; chiều tối và đêm có thể mưa rào và giông vài nơi, riêng Lai Châu - Điện Biên có mưa rào và giông rải rác.

Đáng lưu ý, từ chiều tối 2-3/5, mưa rào và giông rải rác ở Tây Bắc Bộ, cục bộ có nơi mưa to; ngày 3/5, mưa mở rộng khắp miền Bắc.

Hầu hết các vùng trên cả nước tạnh ráo, miền Bắc còn khá dịu mát, Nam Bộ nắng nóng.

Riêng thời tiết Hà Nội ngày 1/5, duy trì ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi; riêng chiều tối và đêm 3/5, có mưa rào và giông rải rác.

Các khu vực khác ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi.

Đối với khu vực Nam Bộ, nắng nóng còn duy trì một ngày nữa trước khi hạ nhiệt. Cụ thể ngày 1/5, miền Đông Nam Bộ vẫn có nắng nóng diện rộng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ, có nơi trên 36 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất từ 50-55%. Miền Tây Nam Bộ có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất có nơi trên 35 độ. Từ 2/5, nắng nóng diện rộng kết thúc ở khu vực Nam Bộ.

Dự báo thời tiết ngày 1/5/2026 các vùng trên cả nước:

Hà Nội

Có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-24 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-31 độ.

Tây Bắc Bộ

Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi; riêng Lai Châu và Điện Biên có mưa rào và giông rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ, khu Tây Bắc có nơi dưới 19 độ. Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

Đông Bắc Bộ

Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ, vùng núi có nơi dưới 20 độ. Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ.

Thanh Hóa đến Huế

Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ

Duyên hải Nam Trung Bộ

Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ.

Cao nguyên Trung Bộ

Có mây, ngày nắng, chiều và tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Nam Bộ

Có mây, ngày nắng, riêng miền Đông có nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất: 33-36 độ, miền Đông có nơi trên 36 độ.

TPHCM

Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 26-28 độ. Nhiệt độ cao nhất: 33-35 độ.