Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 10/1, Bắc Bộ và Thanh Hóa sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng với mức nhiệt cao nhất 21-23 độ; đêm và sáng sớm trời rét, vùng núi và trung du Bắc Bộ trời rét đậm, có nơi rét hại với mức nhiệt thấp nhất có nơi dưới 5 độ. Vùng núi cao cần đề phòng xảy ra băng giá và sương muối.

Thời tiết miền Bắc duy trì rét khô. Ảnh minh họa: Hoàng Minh

Riêng thời tiết Hà Nội, ngày 10/1, có mây, không mưa, trời rét, nhiệt độ thấp nhất khu vực phía Tây thành phố 9-11 độ, phía Bắc 10-12 độ, phía Nam 11-13 độ, trung tâm 12-14 độ; trưa và chiều nắng ấm, nhiệt độ cao nhất đến 23 độ. Độ ẩm trong không khí dao động 73-82%.

Khu vực Nghệ An - Hà Tĩnh không mưa, trưa chiều trời nắng; trời rét, có nơi rét đậm. Khu vực từ Quảng Trị đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai có mưa rào vài nơi; từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi trời rét.

Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ ngày nắng, đêm có mưa vài nơi với nhiệt độ cao nhất 30-31 độ. Đáng lưu ý, nhiệt độ thấp nhất ở Tây Nguyên giảm sâu chỉ còn 11 độ vào sáng và đêm; Nam Bộ 19-22 độ, riêng miền Đông 16-19 độ, trời rét về đêm và sáng.

Cơ quan khí tượng khuyến cáo, trời rét đậm, rét hại có khả năng ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng. Trời rét đậm, rét hại, băng giá và sương muối làm giảm sức đề kháng, gia tăng nguy cơ phát sinh dịch bệnh, gây thiệt hại cho gia súc, gia cầm. Trong sản xuất nông nghiệp, rét đậm, rét hại, băng giá và sương muối có thể gây cháy lá, làm chậm quá trình sinh trưởng và phát triển của cây trồng.

Dự báo thời tiết ngày 10/1/2026 các vùng trên cả nước:

Hà Nội

Có mây, sáng sớm có sương mù nhẹ, ngày nắng, đêm không mưa. Gió nhẹ. Trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 9-11 độ. Nhiệt độ cao nhất: 21-23 độ.

Tây Bắc Bộ

Có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa. Gió nhẹ. Trời rét đậm, có nơi rét hại. Vùng núi cao đề phòng xảy ra băng giá và sương muối.

Nhiệt độ thấp nhất: 9-12 độ; riêng khu vực Tây Bắc 6-9 độ, có nơi dưới 5 độ. Nhiệt độ cao nhất: 18-21 độ, có nơi trên 21 độ.

Đông Bắc Bộ

Có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa. Gió nhẹ. Trời rét, vùng núi và trung du trời rét đậm, vùng núi có nơi rét hại. Vùng núi cao đề phòng xảy ra băng giá và sương muối.

Nhiệt độ thấp nhất: 9-12 độ, vùng núi 7-9 độ, có nơi dưới 6 độ. Nhiệt độ cao nhất: 20-23 độ.

Thanh Hóa đến Huế

Phía Bắc có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa; phía Nam nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây, trời nắng. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trời rét, phía Bắc có nơi rét đậm.

Nhiệt độ thấp nhất: 9-12 độ, phía Nam 13-15 độ. Nhiệt độ cao nhất: 20-23 độ, có nơi trên 23 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 3, có nơi cấp 4, giật cấp 6-7. Trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: Phía Bắc 16-19 độ, phía Nam 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 21-24 độ, phía Nam 26-29 độ, có nơi trên 29 độ.

Cao nguyên Trung Bộ

Có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Sáng và đêm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 11-14 độ, có nơi trên 14 độ. Nhiệt độ cao nhất: 22-25 độ.

Nam Bộ

Có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời lạnh, riêng miền Đông sáng sớm và đêm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ, riêng miền Đông 16-19 độ. Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

TPHCM

Có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 17-19 độ. Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ.