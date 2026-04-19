Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia ghi nhận trong ngày 19/4, tại các trạm như Yên Châu (Sơn La), Phủ Lý (Ninh Bình) và Sao Vàng (Thanh Hóa), lượng mưa đã đạt mức từ 42-60mm.

Dự báo, đêm 19/4 và ngày 20/4, khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và phía Tây Nghệ An tiếp tục có mưa rào và giông rải rác với lượng phổ biến 15-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm, kèm theo nguy cơ cao về lốc, sét và mưa đá.

Sau đó, thời tiết khu vực sẽ có khoảng tạnh ráo ngắn trước khi đón đợt mưa giông mới từ đêm 22-24/4.

Thời tiết Hà Nội trong 10 ngày tới, xuất hiện nhiều ngày mưa.

Tại khu vực Trung Bộ, thời tiết có sự phân hóa mạnh. Từ Nghệ An đến TP Huế, có mưa rào và giông vài nơi, chiều tối mưa rào và giông rải rác, tập trung ở phía Tây. Từ 21/4, khu vực có thể xuất hiện nắng nóng cục bộ.

Miền Bắc liên tiếp mưa giông. Ảnh minh họa: Hoàng Minh

Đáng chú ý, ngày 22/4, khu vực Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ có khả năng xảy ra nắng nóng diện rộng. Tuy nhiên, ngay sau đó từ 23-25/4, khu vực từ Quảng Trị đến TP Huế lại chuyển mưa giông rải rác, cục bộ có mưa to.

Trong khi đó, tại Nam Trung Bộ, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ duy trì ngày nắng, có nơi nắng nóng; riêng khu vực Nam Bộ từ khoảng 24-25/4, khả năng có nắng nóng diện rộng; chiều tối và đêm có thể mưa rào và giông vài nơi.

Trước đó, cơ quan khí tượng nhận định, thời kỳ từ giữa tháng 4 đến giữa tháng 5, cả nước có khả năng đón một số đợt mưa diện rộng, trong đó lượng mưa tập trung nhiều hơn ở vùng núi Bắc Bộ.

Cụ thể, ở Bắc Bộ và Thanh Hóa có lượng mưa cao hơn trung bình nhiều năm từ 10-30mm, trong khi các khu vực đối mặt với tình trạng khô hạn.

Các chuyên gia khí tượng đặc biệt lưu ý đây là giai đoạn chuyển mùa tại miền Bắc, Tây Nguyên và Nam Bộ. Sự xung đột giữa các khối khí dễ làm phát sinh các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhất là sau các thời điểm nắng nóng. Người dân cần chủ động theo dõi diễn biến thời tiết để có biện pháp phòng tránh kịp thời, đảm bảo an toàn về người và tài sản.