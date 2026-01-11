Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 11/1, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng. Trời rét, vùng núi và trung du Bắc Bộ rét đậm, có nơi rét hại. Vùng núi cao đề phòng xảy ra băng giá và sương muối.

Thời tiết Hà Nội ngày nắng 23 độ, đêm rét đậm, có nơi rét hại. Ảnh minh họa: Hoàng Minh

Riêng thời tiết Hà Nội, ngày 11/1, không mưa, trời rét đậm, rét hại; nhiệt độ thấp nhất khu vực phía Tây thành phố 9-11 độ, phía Bắc 10-12 độ, phía Nam 11-13 độ, trung tâm 12-14 độ. Trưa và chiều 11/1, Hà Nội nắng ấm, nhiệt độ cao nhất phổ biến 20-22 độ, riêng khu vực trung tâm 21-23 độ. Độ ẩm trong không khí dao động ở mức 65-75%.

Khu vực từ Quảng Trị đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai có mưa rào vài nơi. Từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi trời rét.

Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Đêm và sáng sớm trời lạnh, riêng miền Đông Nam Bộ và cao nguyên Trung Bộ đêm và sáng sớm trời rét.

Dự báo thời tiết ngày 11/1/2026 các vùng trên cả nước:

Hà Nội

Ít mây, sáng sớm có sương mù nhẹ, ngày nắng, đêm không mưa. Gió nhẹ. Trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 10-13 độ. Nhiệt độ cao nhất: 21-23 độ.

Tây Bắc Bộ

Có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa. Gió nhẹ. Trời rét đậm, có nơi rét hại. Vùng núi cao đề phòng xảy ra băng giá và sương muối.

Nhiệt độ thấp nhất: 9-12 độ; riêng khu vực Tây Bắc 6-9 độ, có nơi dưới 5 độ. Nhiệt độ cao nhất: 20-23 độ.

Đông Bắc Bộ

Ít mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa. Gió nhẹ. Trời rét, vùng núi và trung du trời rét đậm, có nơi rét hại. Vùng núi cao đề phòng xảy ra băng giá và sương muối.

Nhiệt độ thấp nhất: 10-13 độ, vùng núi 7-9 độ, có nơi dưới 6 độ. Nhiệt độ cao nhất: 20-23 độ.

Thanh Hóa đến Huế

Phía Bắc có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa; phía Nam nhiều mây, có mưa rào vài nơi. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: Phía Bắc 11-14 độ, phía Nam 14-16 độ. Nhiệt độ cao nhất: 21-24 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 3-4, có nơi giật cấp 6-7. Phía Bắc trời rét, phía Nam đêm và sáng trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: Phía Bắc 16-19 độ, phía Nam 19-21 độ. Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 23-26 độ; phía Nam 27-30 độ.

Cao nguyên Trung Bộ

Có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Sáng và đêm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 11-14 độ, có nơi trên 14 độ. Nhiệt độ cao nhất: 22-25 độ.

Nam Bộ

Có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời lạnh, riêng miền Đông sáng sớm và đêm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ, riêng miền Đông 17-20 độ. Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ, có nơi trên 30 độ.

TPHCM

Có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3. Sáng và đêm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 18-20 độ. Nhiệt độ cao nhất: 28-30 độ.