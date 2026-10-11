Dự báo thời tiết ngày 11/10/2026, mưa trên cả nước có xu hướng giảm. Miền Bắc tăng nắng, nhiệt độ nhích lên, trong khi Trung Bộ và Nam Bộ vẫn có mưa to cục bộ.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 11/10, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa ngày nắng, đêm có mưa vài nơi, nhiệt độ có xu hướng tăng.

Riêng thời tiết Hà Nội ngày 11/10, có nắng với nhiệt độ tăng 2-3 độ so với hôm qua, cao nhất 30-32 độ; gió đông bắc đến bắc cấp 2-3 nên trời khá dịu mát.

Thời tiết Hà Nội nắng hanh. Ảnh: Thạch Thảo

Sau nhiều ngày mưa lớn, mưa tại miền Trung có xu hướng giảm. Trong đó, khu vực từ Nghệ An đến phía Bắc Quảng Trị giảm mưa nhanh, chỉ còn mưa rào rải rác, có nơi có giông.

Từ phía Nam Quảng Trị đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai, sáng 11/10 vẫn có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to; từ chiều cùng ngày, mưa giảm, chủ yếu là mưa vừa, có nơi mưa to và giông.

Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ cũng giảm mưa, chủ yếu còn mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Đài Khí tượng thủy văn Nam Bộ cho biết thêm, ngày 11/10, dải hội tụ nhiệt đới hạ trục nhẹ xuống phía Nam, Nam Bộ chịu tác động bởi hội tụ rìa phía Bắc của dải nên khả năng mưa vẫn còn duy trì. Mưa lớn giảm nhưng mưa còn xuất hiện trên diện khá rộng và có nơi mưa to. Mưa vẫn xảy ra chủ yếu về chiều và tối, ngày 11/10 có thể xuất hiện mưa trong buổi sáng.

Ngoài ra, mực nước trên các sông và kênh rạch của TPHCM và các tỉnh Nam Bộ sẽ tiếp tục lên nhanh theo kỳ triều cường, đỉnh triều xuất hiện vào sáng sớm và chiều tối gia tăng nguy cơ ngập ở vùng ven sông, ven kênh rạch và vùng trũng thấp.

Đối với khu vực TPHCM, dự báo ở mức trên báo động 3. Mưa kết hợp triều cường sẽ gia tăng các điểm ngập trong các buổi chiều tối tại TPHCM. Đỉnh triều cao nhất được dự báo sẽ xuất hiện khoảng ngày 10-12/10.

Dự báo thời tiết ngày 11/10/2026 các vùng trên cả nước:

Hà Nội

Có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió đông bắc đến bắc cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-25 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-32 độ.

Tây Bắc Bộ

Có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ, có nơi dưới 20 độ. Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

Đông Bắc Bộ

Có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ, vùng núi có nơi dưới 21 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Thanh Hóa đến Huế

Nhiều mây, phía Bắc có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có giông. Phía Nam sáng có mưa vừa, mưa to và giông, cục bộ có nơi mưa rất to; sau có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to và giông. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ, có nơi trên 30 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Nhiều mây, phía Bắc (TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai) sáng có mưa vừa, mưa to và giông, cục bộ có nơi mưa rất to; sau có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to và giông. Phía Nam có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Cao nguyên Trung Bộ

Có mây, có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to (mưa tập trung vào chiều và tối). Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ, có nơi dưới 20 độ. Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ.

Nam Bộ

Có mây, có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to (mưa tập trung vào chiều và tối). Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ

TPHCM

Có mây, có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to (mưa tập trung vào chiều và tối). Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-32 độ.