Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 11/5, ở khu vực vùng núi Bắc Bộ có mưa rào và giông rải rác với lượng mưa 10-20mm, cục bộ có nơi mưa to trên 60mm.

Từ ngày 13/5, miền Bắc có nắng nóng cục bộ, riêng thời kỳ từ ngày 14-16/5 khả năng có nắng nóng diện rộng. Từ ngày 17-20/5, khu vực lại có mưa rào và giông rải rác.

Riêng thời tiết Hà Nội ngày 11/5, sáng nhiều mây, mưa rào và giông vài nơi; trời mát, nhiệt độ phổ biến 24-25 độ; trưa và chiều ít mưa, nhiệt độ tăng, mức cao nhất 30-31 độ.

Miền Bắc tiếp tục có mưa giông. Ảnh minh họa: Hoàng Minh

Trạng thái thời tiết này tại Hà Nội còn duy trì đến ngày 12/5. Do vùng áp thấp phía Tây có xu hướng phát triển và mở rộng về phía Đông, từ ngày 13/5, thành phố ít mưa, trời nắng, nhiệt độ tăng.

Khu vực Nam Bộ đang trải qua những ngày nắng nóng với nhiệt độ cao nhất ngày 10/5, ghi nhận tại trạm Tà Lài (Đồng Nai), Tây Ninh 38 độ, Nhà Bè (TPHCM) 37.4 độ, …

Dự báo, ngày 11-12/5, khu vực Nam Bộ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 37 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất từ 50-55%. Nắng nóng ở Nam Bộ còn có khả năng kéo dài trong những ngày tới.

Dự báo thời tiết ngày 11/5/2026 các vùng trên cả nước:

Hà Nội

Nhiều mây, có lúc có mưa rào và giông. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-25 độ. Nhiệt độ cao nhất: 28-30 độ.

Tây Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ, có nơi dưới 20 độ. Nhiệt độ cao nhất: 25-28 độ, có nơi trên 29 độ.

Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa rào và giông rải rác; riêng vùng núi cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ, vùng núi có nơi dưới 22 độ. Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ.

Thanh Hóa đến Huế

Có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ, riêng phía Nam gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Cao nguyên Trung Bộ

Có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ, có nơi dưới 21 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, có nơi trên 35 độ.

Nam Bộ

Có mây, ngày nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 26-29 độ. Nhiệt độ cao nhất: 35-37 độ, có nơi trên 37 độ.

TPHCM

Có mây, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 26-28 độ. Nhiệt độ cao nhất: 35-37 độ, có nơi trên 37 độ.