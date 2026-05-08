Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, sáng và trưa 8/5, khu vực Nam đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa, mưa vừa và rải rác có giông, cục bộ xuất hiện mưa to đến rất to.

Lượng mưa đo được từ 7-13h ngày 8/5 tại nhiều nơi vượt ngưỡng 130mm, như Yên Thượng (Nghệ An) 135mm, Sơn Tây (Hà Tĩnh) 166,2mm, Hương Sơn (Hà Tĩnh) 171,4mm...

Dự báo từ chiều tối 8/5 đến ngày 9/5, khu vực Tây Bắc Bộ có mưa rào và giông rải rác, lượng mưa phổ biến 10-30mm, cục bộ có nơi trên 50mm.

Thời tiết miền Bắc còn mưa rải rác trong 2-3 ngày tới trước khi nắng nóng trở lại.

Từ đêm 9-10/5, Bắc Bộ có mưa rào và giông vài nơi; riêng khu vực vùng núi xuất hiện mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

Đến đêm 10-11/5, mưa giông mở rộng ra toàn miền Bắc, cục bộ có nơi mưa rất to. Tuy nhiên, từ khoảng ngày 12-13/5, Bắc Bộ giảm mưa, trời nắng trở lại, có nơi xuất hiện nắng nóng.

Trong khoảng thời gian từ đêm 8-18/5, khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ duy trì hình thái ngày nắng, có nơi nắng nóng. Riêng Nam Bộ từ chiều tối 10-12/5 có mưa rào và giông rải rác, tập trung chủ yếu vào chiều tối và tối. Từ khoảng 14-15/5, mưa giông tiếp tục xuất hiện rải rác tại khu vực này.

Trung Bộ sắp nắng nóng diện rộng

Trong khi miền Bắc và Nam Bộ có những đợt mưa giông xen kẽ, khu vực Trung Bộ được dự báo bước vào đợt nắng nóng diện rộng.

Theo cơ quan khí tượng, trong 10 ngày tới, thời tiết chủ đạo tại Trung Bộ là ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi.

Từ khoảng ngày 13/5, khu vực Bắc và Trung Trung Bộ có khả năng xảy ra nắng nóng diện rộng. Đến khoảng 14-15/5, duyên hải Nam Trung Bộ có thể xuất hiện mưa rào rải rác và có nơi có giông.

Cơ quan khí tượng cũng cảnh báo, do đang trong giai đoạn giao mùa, các đợt mưa giông có nguy cơ đi kèm nhiều hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Người dân được khuyến cáo hạn chế di chuyển ngoài trời khi xảy ra mưa giông. Trong trường hợp đang lưu thông trên đường, cần nhanh chóng tìm nơi trú tránh an toàn để bảo đảm tính mạng và tài sản.