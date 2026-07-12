Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, do ảnh hưởng của hội tụ gió lên đến độ cao 5.000m hoạt động trên khu vực Bắc Bộ, nên những ngày tới, khu vực này tiếp tục có mưa rào và giông, cục bộ có nơi mưa to.

Cụ thể, ngày 12/7, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa rào và giông rải rác với lượng mưa 10-20mm, cục bộ có nơi mưa to trên 50mm (mưa tập trung vào chiều tối, đêm và sáng sớm).

Thời tiết miền Bắc còn mưa rào và giông rải rác. Ảnh: Hoàng Minh

Riêng thời tiết Hà Nội ngày 12/7, có mưa rào và giông rải rác với lượng mưa phổ biến 10-20mm, có nơi trên 50mm, tập trung chủ yếu vào chiều tối, đêm và sáng; ngày nắng gián đoạn với nhiệt độ cao nhất 32-34 độ.

Ngoài ra, khu vực từ Nghệ An đến Quảng Trị cũng có mưa vừa và rải rác có giông với lượng mưa nhiều hơn, 20-40mm, cục bộ có nơi mưa to đến rất to trên 100mm.

Tại cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ, gió mùa tây nam tiếp tục hoạt động mạnh, gây mưa rào và rải rác có giông với lượng mưa 15–30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 60mm (mưa tập trung vào chiều tối và đêm).

Cơ quan khí tượng lưu ý, trong các cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn có khả năng gây ngập úng nhanh tại các khu vực thấp trũng.

Dự báo thời tiết ngày 12/7/2026 các vùng trên cả nước:

Hà Nội

Có mây, có lúc có mưa rào và giông. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 32-34 độ.

Tây Bắc Bộ

Có mây, có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to (thời gian mưa tập trung vào chiều tối, đêm và sáng sớm). Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ, có nơi dưới 23 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ; riêng khu Tây Bắc 28-31 độ.

Đông Bắc Bộ

Có mây, có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to (thời gian mưa tập trung vào chiều tối, đêm và sáng sớm). Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ, vùng núi có nơi dưới 23 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ.

Thanh Hóa đến Huế

Có mây, phía Bắc (từ Nghệ An đến Quảng Trị) có mưa vừa và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to; phía Nam, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió tây nam đến tây cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Cao nguyên Trung Bộ

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam đến tây cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ, có nơi dưới 20 độ. Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ, có nơi trên 30 độ.

Nam Bộ

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

TPHCM

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 32-34 độ, có nơi trên 34 độ.