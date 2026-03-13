Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, vùng hội tụ gió gây mưa tại Tây Bắc Bộ suy yếu giúp toàn miền Bắc hửng nắng rực rỡ. Tuy nhiên, không khí lạnh tăng cường kết hợp địa hình đón gió của dãy Trường Sơn lại gây mưa diện rộng cho miền Trung.

Cụ thể, ngày 13/3, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ ít mưa, sáng có sương mù nhẹ, ngày trời tạnh ráo, trưa chiều hửng nắng, đêm và sáng trời rét.

Thời tiết miền Bắc nắng ráo. Ảnh: Thạch Thảo

Riêng thời tiết Hà Nội ngày 13/3, không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa và chiều hửng nắng, đêm và sáng trời rét. Sang ngày và đêm 14/3, Hà Nội ẩm hơn; trời nhiều mây, sáng và đêm có mưa nhỏ vài nơi và sương mù; đêm và sáng trời rét.

Đáng chú ý, ngày và đêm 15/3, ngày bầu cử, Hà Nội nhiều mây, sáng và đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù; nhiệt độ cao nhất 23-25 độ, thấp nhất 19-21 độ.

Trong khi đó, ngày 13/3, khu vực từ Quảng Trị đến phía Đông tỉnh Đắk Lắk có mưa, mưa rào, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to và giông.

Tại các tỉnh Nam Trung Bộ như Khánh Hòa và các vùng lân cận, thời tiết ổn định hơn, chủ đạo vẫn là nắng ráo. Khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ vẫn đang trong cao điểm mùa khô nên thời tiết cũng khá ổn định; riêng miền Đông Nam Bộ có nơi nắng nóng, đêm có mưa rào và giông vài nơi.

Dự báo thời tiết ngày 13/3/2026 các vùng trên cả nước:

Hà Nội

Nhiều mây, không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Sáng và đêm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 18-20 độ. Nhiệt độ cao nhất: 23-25 độ.

Tây Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù; trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 16-19 độ, có nơi dưới 16 độ. Nhiệt độ cao nhất: 22-25 độ.

Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió đông đến đông nam cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Sáng và đêm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 15-18 độ, có nơi dưới 14 độ. Nhiệt độ cao nhất: 23-26 độ.

Thanh Hóa đến Huế

Nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây hửng nắng; phía Nam có mưa, mưa rào, cục bộ có nơi có mưa vừa, mưa to và giông. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Phía Bắc đêm và sáng trời rét. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 17-20 độ. Nhiệt độ cao nhất: 21-24 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Phía Bắc nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có giông, cục bộ có nơi có mưa vừa, mưa to; phía Nam có mây, đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ. Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 25-28 độ, phía Nam 28-31 độ.

Cao nguyên Trung Bộ

Có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 17-20 độ, có nơi dưới 17 độ. Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ.

Nam Bộ

Có mây, ngày nắng, riêng miền Đông có nơi nắng nóng; đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

TPHCM

Có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 32-34 độ.