Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, do ảnh hưởng của rìa Đông Nam vùng áp thấp nóng phía Tây có xu hướng phát triển và mở rộng chậm về phía Đông Nam, ngày 13-14/6, khu vực đồng bằng và trung du Bắc Bộ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-36 độ, có nơi trên 37 độ. Độ ẩm tương đối thấp nhất từ 55-60%. Thời gian đỉnh điểm nắng nóng kéo dài từ 11-16h.

Miền Bắc gia tăng nắng nóng. Ảnh: Nam Khánh

Riêng thời tiết Hà Nội ngày 13-14/6, có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất 35-37 độ. Thời gian xuất hiện nắng nóng là từ 12-16h hàng ngày.

Cũng trong hai ngày này, khu vực từ Thanh Hóa đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có nắng nóng gay gắt hơn với nhiệt độ 35-37 độ, có nơi trên 38 độ. Độ ẩm không khí giảm thấp từ 50-55%. Thời gian nắng nóng gay gắt kéo dài từ 10-17h.

Đáng lưu ý, từ khoảng chiều tối và đêm 14/6 đến đêm 16/6, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có khả năng xuất hiện một đợt mưa vừa, mưa to và giông, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 70-150mm, cục bộ có nơi trên 250mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn (>100mm/3h).

Do đó, từ ngày 15/6, nắng nóng ở khu vực trung du, đồng bằng Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh sẽ dịu dần. Riêng khu vực từ Quảng Trị đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, nắng nóng vẫn tiếp tục duy trì gay gắt.

Đối với các tỉnh duyên hải Nam Trung Bộ, duy trì nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi.

Ngoài ra, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều và tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 60mm.

Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có nguy cơ gây lũ quét trên sông suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và ngập úng tại vùng trũng thấp.

Dự báo thời tiết ngày 13/6/2026 các vùng trên cả nước:

Hà Nội

Có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có lúc có mưa rào và giông. Gió nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 26-29 độ. Nhiệt độ cao nhất: 35-37 độ.

Tây Bắc Bộ

Có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi, riêng khu vực Tây Bắc có mưa rào và giông rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ, có nơi dưới 23 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, có nơi trên 35 độ.

Đông Bắc Bộ

Có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, riêng khu vực trung du và đồng bằng có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 26-29 độ, vùng núi có nơi dưới 25 độ. Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ; riêng khu vực trung du và đồng bằng 35-36 độ, có nơi trên 37 độ.

Thanh Hóa đến Huế

Có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 26-29 độ. Nhiệt độ cao nhất: 35-37 độ, có nơi trên 38 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Có mây, ngày nắng, phía Bắc có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; chiều tối có mưa rào và giông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất: 35-37 độ, có nơi trên 38 độ; phía Nam 32-35 độ.

Cao nguyên Trung Bộ

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ.

Nam Bộ

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

TPHCM

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ.