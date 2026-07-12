Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong những ngày tới, nhiều khu vực trên cả nước có mưa rào và giông, cục bộ có nơi mưa to; đặc biệt, Nam Bộ mưa to đến rất to.

Cụ thể, từ đêm 12-14/7, Tây Bắc Bộ và Thanh Hóa đến TP Huế có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to (thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm). Đông Bắc Bộ có mưa rào rải rác và có nơi có giông.

Nhiều khu vực trên cả nước xuất hiện mưa giông. Ảnh: Hoàng Minh

Riêng thời tiết Hà Nội ngày 13/7, ngày nắng tăng nhiệt, cao nhất đến 35 độ; chiều tối và đêm có thể xuất hiện mưa rào rải rác và có nơi có giông.

Từ đêm 13 đến ngày 15/7, rãnh áp thấp có trục qua Bắc Bộ được thiết lập trở lại, kết hợp với hội tụ gió trên cao, Hà Nội nhiều mây, chiều và đêm có mưa rào và giông rải rác. Sau thời gian trên, mưa giảm, ngày nắng, có nơi nắng nóng.

Ngoài ra, cũng trong thời kỳ từ đêm 12-14/7, khu vực duyên hải Nam Trung Bộ ngày nắng, có nơi có nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi.

Đáng lưu ý, gió mùa tây nam tiếp tục hoạt động mạnh, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ chiều và tối có mưa rào rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

Cơ quan khí tượng lưu ý, trong các cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn có khả năng gây ngập úng nhanh tại các khu vực thấp trũng.

Dự báo thời tiết ngày 13/7/2026 các vùng trên cả nước:

Hà Nội

Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào rải rác và có nơi có giông. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất: 33-35 độ.

Tây Bắc Bộ

Có mây, có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to (thời gian mưa tập trung vào chiều tối, đêm và sáng sớm). Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ, có nơi dưới 23 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ; riêng khu Tây Bắc 29-32 độ.

Đông Bắc Bộ

Có mây, ngày nắng gián đoạn, chiều tối và đêm có mưa rào và giông rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ, vùng núi có nơi dưới 23 độ. Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ.

Thanh Hóa đến Huế

Có mây, có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to (thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm). Gió tây nam đến tây cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Cao nguyên Trung Bộ

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió tây nam đến tây cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ, có nơi dưới 20 độ. Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ, có nơi trên 30 độ.

Nam Bộ

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió tây nam đến tây cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

TPHCM

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió tây nam đến tây cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-32 độ, có nơi trên 32 độ.