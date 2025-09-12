Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ đêm 12 đến ngày 13/9, Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa rào và giông vài nơi, riêng khu vực vùng núi chiều tối và đêm có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Ảnh minh họa: Nam Khánh

Duyên hải Nam Trung Bộ, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to; riêng khu vực Nam Bộ có mưa, mưa vừa và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

Trong đó, chiều tối và đêm 12/9, ở vùng núi Bắc Bộ lượng mưa phổ biến 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm.

Khu vực phía Đông các tỉnh từ Đắk Lắk đến Lâm Đồng và khu vực cao nguyên Trung Bộ lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi trên 100mm. Khu vực Nam Bộ lượng mưa 20-40mm, cục bộ có nơi mưa to đến rất to trên 100mm. Nguy cơ mưa có cường suất lớn (>80mm/3h).

Riêng thời tiết Hà Nội ngày 13/9, ngày nắng, nền nhiệt tiếp tục tăng nhẹ đến trên 34 độ, trời bắt đầu oi nóng; chiều tối và đêm vẫn khả năng có mưa rào và giông vài nơi.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, các khu vực trên trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Dự báo thời tiết ngày 13/9/2025 các vùng trên cả nước:

Hà Nội

Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông nam đến nam cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 26-28 độ. Nhiệt độ cao nhất: 32-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Phía Tây Bắc Bộ

Có mây, ngày có mưa rào và giông vài nơi; chiều tối và đêm có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ, có nơi dưới 22 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ, có nơi trên 34 độ.

Phía Đông Bắc Bộ

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi, riêng vùng núi chiều tối và đêm có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Thanh Hóa - Huế

Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Phía Bắc có mây, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và giông rải rác; phía Nam nhiều mây, có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 32-34 độ, phía Nam 30-32 độ.

Cao nguyên Trung Bộ

Có mây, có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to (mưa tập trung vào chiều và đêm). Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Nam Bộ

Nhiều mây, có mưa, mưa vừa và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ.

TPHCM

Nhiều mây, có mưa, mưa vừa và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-33 độ.