Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 14/2 (tức 27 tháng Chạp), phía Đông Bắc Bộ sáng sớm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác; trưa chiều hửng nắng. Đêm và sáng sớm trời rét.

Thời tiết Hà Nội ngày nắng và trời lạnh. Ảnh minh họa: Nam Khánh

Riêng thời tiết Hà Nội ngày 14/2, sáng nhiều mây, mưa phùn và sương mù rải rác; trời rét, nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ; trưa chiều giảm mây, nắng ấm, nhiệt độ cao nhất 26 độ.

Ngoài ra, khu vực phía Tây Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến TP Huế có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng; đêm và sáng sớm trời rét. Các khu vực khác ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi.

Dự báo thời tiết ngày 14/2/2026 các vùng trên cả nước:

Hà Nội

Nhiều mây, sáng sớm và đêm có sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ. Nhiệt độ cao nhất: 24-26 độ.

Tây Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ, có nơi dưới 18 độ. Nhiệt độ cao nhất: 24-27 độ, riêng khu Tây Bắc 28-31 độ.

Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, sáng sớm và đêm có mưa nhỏ, sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ, vùng núi có nơi dưới 15 độ. Nhiệt độ cao nhất: 23-26 độ, có nơi trên 26 độ.

Thanh Hóa đến Huế

Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ. Nhiệt độ cao nhất: 25-28 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ.

Cao nguyên Trung Bộ

Có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 15-18 độ, có nơi trên 19 độ. Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ.

Nam Bộ

Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ.

TPHCM

Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-25 độ. Nhiệt độ cao nhất: 32-34 độ.