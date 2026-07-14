Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 14/7, rãnh áp thấp dịch dần xuống khu vực Trung Bộ, nên mưa tại Bắc Bộ giảm mạnh; trong khi gió mùa tây nam vẫn duy trì hoạt động, gây mưa giông về chiều tối ở khu vực Nam Bộ.

Cụ thể, Bắc Bộ ngày nắng, có nơi nắng nóng với mức nhiệt cao nhất trên 35 độ; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi, riêng Tây Bắc có mưa rào rải rác và có nơi có giông.

Riêng thời tiết Hà Nội ngày 14/7, có mưa vài nơi về đêm, ngày nắng, có nơi nắng nóng với nhiệt độ cao nhất 33-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Thời tiết miền Bắc chuyển nắng ráo, có nơi nắng nóng. Ảnh: Nam Khánh

Khu vực Thanh Hóa đến TP Huế có mưa rào và giông vài nơi. Duyên hải Nam Trung Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi; ngày nắng, có nơi có nắng nóng.

Đáng lưu ý, gió mùa tây nam tiếp tục hoạt động trung bình đến mạnh, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ duy trì chiều tối và đêm có mưa rào rải rác có giông, với lượng mưa 15-30mm, cục bộ có nơi mưa to đến rất to trên 100mm.

Cơ quan khí tượng lưu ý, trong các cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn có khả năng gây ngập úng nhanh tại các khu vực thấp trũng.

Dự báo thời tiết ngày 14/7/2026 các vùng trên cả nước:

Hà Nội

Có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất: 26-28 độ. Nhiệt độ cao nhất: 33-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Tây Bắc Bộ

Có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi, riêng khu Tây Bắc có mưa rào rải rác và có nơi có giông. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ, có nơi dưới 23 độ. Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Đông Bắc Bộ

Có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ, vùng núi có nơi dưới 24 độ. Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Thanh Hóa đến Huế

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi, riêng phía Bắc chiều tối và đêm có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Cao nguyên Trung Bộ

Nhiều mây, có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to (thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm). Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ, có nơi dưới 20 độ. Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ, có nơi trên 30 độ.

Nam Bộ

Nhiều mây, có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to (thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm). Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

TPHCM

Nhiều mây, có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to (thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm). Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-33 độ.