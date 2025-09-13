Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 14/9, Bắc Bộ ban ngày trời nắng, đêm và sáng sớm có thể có mưa rào, giông vài nơi; riêng vùng núi có mưa rào rải rác, có nơi có giông.

Thanh Hóa đến Huế và Duyên hải Nam Trung Bộ, trời nắng vào ban ngày, chiều tối và đêm có mưa rào và giông cục bộ. Riêng Nam Trung Bộ có mưa rải rác, có nơi mưa vừa, mưa to.

Nhiều nơi trên cả nước xuất hiện mưa giông. Ảnh minh họa: Hoàng Minh

Tây Nguyên và Nam Bộ duy trì chiều tối và đêm có mưa rào, có nơi mưa to; ban ngày nắng gián đoạn.

Riêng thời tiết Hà Nội ngày 14/9, ngày nắng, có nơi nắng nóng đến 35 độ, chiều tối và đêm có thể có lúc có mưa rào và giông.

Trước mắt, chiều tối và đêm 13/9, khu vực Tây Bắc Bộ và Tuyên Quang có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi trên 100mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn (>100mm/3h).

Cũng thời gian này, khu vực duyên hải Nam Trung Bộ có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi trên 60mm; khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to với lượng mưa 15-40mm, cục bộ có nơi trên 80mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn (>80mm/3h).

Cơ quan khí tượng cảnh báo, các khu vực trên trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Dự báo thời tiết ngày 14/9/2025 các vùng trên cả nước:

Hà Nội

Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có lúc có mưa rào và giông. Gió đông nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 26-28 độ. Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ.

Phía Tây Bắc Bộ

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi, riêng chiều tối và đêm có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ, có nơi dưới 23 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ, có nơi trên 34 độ.

Phía Đông Bắc Bộ

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi, riêng Tuyên Quang chiều tối và đêm có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ.

Thanh Hóa - Huế

Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi, riêng chiều và đêm có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ.

Cao nguyên Trung Bộ

Nhiều mây, có mưa rào và giông vài nơi, riêng chiều và đêm có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Nam Bộ

Nhiều mây, có mưa rào và giông vài nơi, riêng chiều và đêm có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

TPHCM

Nhiều mây, có mưa rào và giông vài nơi, riêng chiều và đêm có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-32 độ.