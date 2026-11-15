Thời tiết miền Bắc sáng sớm có sương mù, ngày nắng với nhiệt độ có xu hướng tăng, trước khi đón đợt không khí lạnh mới. Trung Bộ nắng ráo. Nam Bộ mưa rải rác ở miền Tây. VietNamNet cập nhật những diễn biến mới nhất về thời tiết trên cả nước.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, không khí lạnh tiếp tục di chuyển ra phía Đông rồi suy yếu dần, thời tiết miền Bắc nắng mạnh trở lại. Cụ thể, ngày 15/11, Bắc Bộ sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng ráo; nền nhiệt có xu hướng tăng dần, trời chỉ còn cảm giác lạnh về đêm và sáng.

Thời tiết hôm nay 15/11/2026:

Khu vực Thời tiết Nhiệt độ cao nhất Nhiệt độ thấp nhất Hà Nội Có mây, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời lạnh 27-29 độ 19-21 độ Tây Bắc Bộ Có mây, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng; đêm có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời lạnh 26-29 độ, có nơi trên 30 độ 18-21 độ, riêng khu Tây Bắc 14-17 độ Đông Bắc Bộ Có mây, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng; đêm có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời lạnh 26-29 độ, có nơi trên 29 độ 18-21 độ, vùng núi có nơi dưới 17 độ Thanh Hóa đến Huế Có mây, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng; đêm có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời lạnh 27-30 độ 19-22 độ Duyên hải Nam Trung Bộ Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3 30-33 độ 23-26 độ Cao nguyên Trung Bộ Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ 29-32 độ 19-22 độ Nam Bộ Có mây, ngày nắng; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi, riêng miền Tây chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có giông. Gió nhẹ 31-34 độ 23-26 độ TPHCM Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ 32-34 độ 24-26 độ

Riêng thời tiết Hà Nội ngày 15/11, không mưa, ngày nắng với nhiệt độ cao nhất tăng 4-5 độ so với trước đó, lên mức 29 độ.

Thời tiết Hà Nội nắng đến 29 độ, tăng 4-5 độ so với trước đó. Ảnh: Hoàng Minh

Dự báo khoảng đêm 17 và ngày 18/11, không khí lạnh có khả năng tăng cường trở lại, gây mưa rào rải rác, gió chuyển hướng Đông Bắc cấp 2-3. Từ ngày 19-22/11, thành phố không mưa, ngày nắng, đêm và sáng trời rét.

Khu vực Trung Bộ, có mưa rào và giông vài nơi; nhiều nơi có nắng trở lại. Nam Bộ ảnh hưởng của rìa phía Bắc rãnh áp thấp khiến mưa rào và giông xuất hiện rải rác vào chiều và tối. Trong mưa giông, khả năng cao xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.