Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 15/6, khu vực đồng bằng Bắc Bộ vẫn có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ, có nơi trên 36 độ.

Khu vực từ Thanh Hóa đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-38 độ, có nơi trên 38 độ.

Sang ngày 16/6, nắng nóng gay gắt thu hẹp dần, chỉ còn xảy ra ở khu vực từ Quảng Trị đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk với nhiệt độ cao nhất 35-37 độ, có nơi trên 38 độ.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, nắng nóng ở khu vực từ Quảng Trị đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk còn có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới.

Miền Bắc mưa lớn ở vùng núi và trung du. Ảnh: Nam Khánh

Đáng lưu ý, từ chiều tối 15-16/6, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to và giông với lượng mưa phổ biến 30-80mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 170mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn (>100mm/3h).

Riêng thời tiết Hà Nội ngày 15/6, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén kết hợp với hội tụ gió trên cao, nên xuất hiện mưa rào và giông rải rác; lượng mưa phổ biến 10-30mm, có nơi cao hơn 50mm. Mưa tập trung chủ yếu vào chiều tối và đêm.

Nhiệt độ tại khu vực này cũng có xu hướng giảm dần. Tuy nhiên, mưa giông sau những ngày nắng nóng thường kèm các loại hình thời tiết nguy hiểm như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo, từ đêm 16-17/6, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ vẫn có mưa vừa, mưa to và giông với lượng mưa phổ biến 40-90mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 200mm.

Ngoài ra, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ duy trì ngày nắng gián đoạn, chiều và tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có nguy cơ gây lũ quét trên sông suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và ngập úng tại vùng trũng thấp.

Dự báo thời tiết ngày 15/6/2026 các vùng trên cả nước:

Hà Nội

Có mây, ngày nắng nóng, chiều tối có mưa rào và giông rải rác. Gió nam đến tây nam cấp 2. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 27-29 độ. Nhiệt độ cao nhất: 34-36 độ.

Tây Bắc Bộ

Có mây, có mưa rào và giông rải rác (mưa tập trung vào chiều tối và đêm). Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ, có nơi dưới 23 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Đông Bắc Bộ

Có mây, ngày có mưa rào và giông vài nơi, riêng khu vực đồng bằng có nắng nóng; chiều tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nam đến tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ, vùng núi có nơi dưới 24 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, riêng đồng bằng 34-36 độ, có nơi trên 36 độ.

Thanh Hóa đến Huế

Có mây, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 27-30 độ. Nhiệt độ cao nhất: 36-38 độ, có nơi trên 38 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, riêng phía Bắc có nắng nóng và nắng nóng gay gắt; chiều tối có mưa rào và giông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 36-38 độ, có nơi trên 38 độ; phía Nam 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Cao nguyên Trung Bộ

Có mây, ngày nắng, chiều tối và tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Nam Bộ

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

TPHCM

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-33 độ.