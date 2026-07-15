Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 14/7, khu vực Bắc Bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ, có nơi nắng nóng gay gắt trên 37 độ như các trạm: Yên Châu (Sơn La) 37.5 độ, Vĩnh Yên (Phú Thọ) 37.6 độ, Bảo Lạc (Cao Bằng) 37.8 độ, Sơn Động (Bắc Ninh) 37.1 độ, Láng (TP Hà Nội) 38.1 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 55-65%.

Dự báo, ngày 15/7, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa (ngoại trừ Lai Châu, Điện Biên, Quảng Ninh và Hải Phòng) tiếp tục có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ, có nơi trên 36 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất 55-60%.

Hà Nội nắng đến trên 38 độ trong ngày 14/7. Ảnh: Nam Khánh

Riêng thời tiết Hà Nội ngày 15-16/7, tiếp tục nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ, có nơi trên 36 độ; độ ẩm tương đối thấp, ở mức 55-60%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ phổ biến từ 12-17h hằng ngày. Đợt nắng nóng này có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 17/7.

Khu vực từ Nghệ An đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có nắng nóng cục bộ trên 35 độ.

Sang ngày 16/7, khu vực đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa duy trì nắng nóng với nhiệt độ cao nhất 35-36 độ, có nơi trên 36 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất 55-60%.

Từ ngày 17/7, nắng nóng ở khu vực đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa dịu dần.

Cơ quan khí tượng lưu ý, đây là mức nhiệt đo tại các trạm quan trắc; nhiệt độ thực tế ngoài trời có thể cao hơn 2-4 độ, thậm chí cao hơn tại các khu vực đô thị do ảnh hưởng của bê tông, đường nhựa và hiệu ứng đô thị.

Khoảng thời gian từ 11-17h là lúc nhiệt độ trong ngày đạt mức cao nhất. Người dân nên hạn chế ra ngoài, tránh làm việc lâu dưới trời nắng và bổ sung đủ nước để bảo vệ sức khỏe.

Ngoài ra, gió mùa tây nam tiếp tục hoạt động trung bình đến mạnh, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ duy trì chiều tối và đêm có mưa rào rải rác có giông, với lượng mưa 15-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết ngày 15/7/2026 các vùng trên cả nước:

Hà Nội

Có mây, ngày nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất: 26-28 độ. Nhiệt độ cao nhất: 35-36 độ, có nơi trên 36 độ.

Tây Bắc Bộ

Có mây, ngày nắng nóng (ngoại trừ Điện Biên - Lai châu); chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ, có nơi dưới 23 độ. Nhiệt độ cao nhất: 33-36 độ, có nơi trên 36 độ.

Đông Bắc Bộ

Có mây, ngày nắng nóng (ngoại trừ Quảng Ninh - Hải Phòng); chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ, vùng núi có nơi dưới 24 độ. Nhiệt độ cao nhất: 34-36 độ, có nơi trên 36 độ.

Thanh Hóa đến Huế

Có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 26-29 độ. Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Cao nguyên Trung Bộ

Nhiều mây, có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to (thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm). Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ, có nơi dưới 20 độ. Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ, có nơi trên 30 độ.

Nam Bộ

Nhiều mây, có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to (thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm). Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ.

TPHCM

Nhiều mây, có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to (thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm). Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 32-34 độ.