Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, không khí lạnh suy yếu và di chuyển ra phía đông; riêng khu vực vùng núi Bắc Bộ chịu ảnh hưởng kết hợp vùng hội tụ gió trên mực 1.500-3.000m hoạt động yếu.

Do đó, ngày 16/3, khu vực Bắc Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều hửng nắng. Riêng khu vực vùng núi có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có giông. Đêm và sáng trời rét.

Riêng thời tiết Hà Nội ngày 16/3, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng. Đêm và sáng trời lạnh.

Đối với khu vực Trung Bộ: Từ Thanh Hóa đến TP Huế có mưa vài nơi, riêng phía Bắc sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ; trưa chiều trời nắng. Khu vực từ Đà Nẵng đến phía Đông của Đắk Lắk và Khánh Hòa có mưa vài nơi, ngày nắng; phía Đông của Lâm Đồng ngày nắng, đêm không mưa.

Khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ phổ biến ít mưa, ngày nắng, riêng miền Đông Nam Bộ có nơi nắng nóng.

Dự báo thời tiết ngày 16/3/2026 các vùng trên cả nước:

Hà Nội

Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 19-21 độ. Nhiệt độ cao nhất: 24-26 độ.

Tây Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có giông. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 17-20 độ, có nơi dưới 16 độ. Nhiệt độ cao nhất: 23-26 độ, có nơi trên 26 độ.

Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; riêng khu vực vùng núi có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có giông. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Đêm và sáng trời rét. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ, vùng núi có nơi dưới 17 độ. Nhiệt độ cao nhất: 23-26 độ.

Thanh Hóa đến Huế

Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Phía Bắc đêm và sáng trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ. Nhiệt độ cao nhất: 24-27 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi; phía Nam có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ, phía Nam có nơi trên 30 độ.

Cao nguyên Trung Bộ

Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 16-19 độ. Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ.

Nam Bộ

Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ.

TPHCM

Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-25 độ. Nhiệt độ cao nhất: 32-34 độ.