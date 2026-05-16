Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 16/5, khu vực đồng bằng Bắc Bộ và miền Đông Nam Bộ tiếp tục có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến 35-36 độ, có nơi trên 36 độ, độ ẩm tương đối thấp nhất từ 55-60%.

Các nơi khác ở Bắc Bộ và Nam Bộ có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất có nơi trên 35 độ. Từ ngày 17/5 nắng nóng kết thúc ở các khu vực này.

Nhiều khu vực trên cả nước tiếp tục nắng nóng. Ảnh minh họa: Thạch Thảo

Riêng thời tiết Hà Nội ngày 16/5, tiếp tục nắng nóng với nhiệt độ cao nhất giảm nhẹ 2 độ so với hôm qua, phổ biến 34-36 độ; chiều tối có thể mưa rào và giông rải rác, nhiệt độ giảm, kết thúc nắng nóng.

Ngày 16-17/5, khu vực từ Thanh Hóa đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất 35-37 độ, có nơi trên 37 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 50-55%. Từ ngày 18/5, nắng nóng diện rộng kết thúc ở khu vực này.

Đáng lưu ý, tuy nhiệt độ các khu vực trên có xu hướng giảm nhưng cảm giác oi nóng vẫn kéo dài do nền nhiệt tích tụ sau nhiều ngày nắng mạnh. Đặc biệt, từ chiếu tối, khu vực miền Bắc và từ Đà Nẵng đến phía Đông Đắk Lắk, Khánh Hòa, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có thể xuất hiện mưa giông rải rác, cục bộ có mưa to. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết ngày 16/5/2026 các vùng trên cả nước:

Hà Nội

Có mây, ngày nắng nóng, chiều tối có mưa rào và giông rải rác. Gió nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 27-29 độ. Nhiệt độ cao nhất: 34-36 độ.

Tây Bắc Bộ

Có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và giông rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ, có nơi dưới 23 độ. Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Đông Bắc Bộ

Có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, riêng đồng bằng có nắng nóng; chiều tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 26-29 độ, vùng núi có nơi dưới 25 độ. Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ, có nơi trên 35 độ; riêng đồng bằng 35-36 độ, có nơi trên 36 độ.

Thanh Hóa đến Huế

Có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 27-30 độ. Nhiệt độ cao nhất: 34-37 độ, có nơi trên 37 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, riêng phía Bắc ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; chiều tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 26-29 độ. Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 34-37 độ, có nơi trên 37 độ; phía Nam 33-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Cao nguyên Trung Bộ

Có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ, có nơi dưới 21 độ. Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Nam Bộ

Có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, riêng miền Đông có nắng nóng; chiều tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất: 33-36 độ, miền Đông có nơi trên 36 độ.

TPHCM

Có mây, ngày nắng nóng, chiều tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 26-28 độ. Nhiệt độ cao nhất: 34-36 độ.