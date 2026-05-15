Nắng nóng bao trùm nhiều khu vực, nhiệt độ vượt 38 độ

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía Tây có xu hướng mở rộng về phía Đông Nam, nhiều khu vực trên cả nước tiếp tục duy trì nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt.

Trong ngày 15/5, miền Bắc và Trung Bộ được dự báo bước vào đỉnh điểm nắng nóng. Nhiệt độ phổ biến tại nhiều nơi dao động từ 36-38 độ, có nơi vượt 38 độ, trong khi nhiệt độ ngoài trời có thể lên trên 40 độ. Độ ẩm thấp khiến cảm giác oi bức càng gia tăng.

Cụ thể, khu vực Bắc Bộ (trừ Điện Biên, Lai Châu), từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-38 độ, có nơi trên 38 độ, độ ẩm thấp nhất khoảng 45-50%.

Tại Nam Bộ, nắng nóng tiếp diễn với nhiệt độ cao nhất 35-36 độ, có nơi trên 36 độ, độ ẩm thấp nhất 50-55%.

Sang ngày 16/5, nắng nóng tại miền Bắc có xu hướng giảm nhẹ nhưng vẫn duy trì trên diện rộng, nhiệt độ phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 37 độ.

Không khí lạnh sắp tràn về, mưa giông giải nhiệt từ ngày 17/5

Theo các chuyên gia khí tượng, đợt nắng nóng diện rộng tại miền Bắc có thể kết thúc vào khoảng ngày 17/5 khi không khí lạnh bắt đầu ảnh hưởng.

Cụ thể, từ khoảng đêm 16-17/5, miền Bắc được dự báo xuất hiện mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to; chấm dứt đợt nắng nóng kéo dài.

Thời tiết Hà Nội 10 ngày tới, xuất hiện nhiều ngày mưa sau đợt nắng nóng.

Tại khu vực từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, từ chiều tối 17/5 sẽ xuất hiện mưa rào và giông rải rác, tập trung chủ yếu vào chiều và tối.

Các khu vực khác cũng có mưa rào và giông vài nơi, một số nơi xuất hiện mưa rải rác vào chiều tối.

Theo các chuyên gia khí tượng, không khí lạnh cuối mùa chủ yếu gây mưa giông cho miền Bắc và khu vực vùng núi từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh. Khi tràn về, khối không khí lạnh gặp lớp không khí nóng ẩm ở tầng thấp, tạo ra chênh lệch nhiệt độ lớn, dễ phát sinh các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Ngoài ra, cơ quan khí tượng cũng nhận định, trong thời kỳ 1 tháng tới, nắng nóng tại Bắc Bộ, khu vực từ Thanh Hóa đến Huế và duyên hải Nam Trung Bộ có xu hướng gia tăng. Số ngày nắng nóng tại Bắc Bộ và Trung Bộ được dự báo cao hơn trung bình nhiều năm; còn ở Nam Bộ có xu hướng giảm dần từ cuối tháng 5. Tuy nhiên, trên cả nước có khả năng xảy ra một số đợt mưa rào và giông diện rộng.