Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ chiều tối 16-18/6, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to và giông với lượng mưa phổ biến 50-120mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 250mm (thời gian mưa tập trung từ chiều tối đến sáng). Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn (>100mm/3h).

Ngoài ra, từ chiều tối 16-17/6, khu vực đồng bằng Bắc Bộ, Nam Bộ và phía Tây Lâm Đồng cũng có mưa rào và giông rải rác với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 60mm (thời gian mưa tập trung vào chiều tối và đêm).

Cảnh báo, đêm 18/6, khu vực vùng núi Bắc Bộ vẫn có mưa vừa, mưa to và giông với lượng mưa phổ biến 10-30mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 60mm.

Miền Bắc tiếp tục mưa giông ở nhiều nơi. Ảnh: Tuấn Anh

Riêng thời tiết Hà Nội ngày 17/6, tiếp tục có mưa rào và giông, chủ yếu vào chiều tối, đêm và sáng sớm. Nhiệt độ cao nhất tại khu vực trung tâm và phía Bắc thành phố phổ biến 31-33 độ; phía Nam và phía Tây 30-32 độ.

Trạng thái thời tiết này duy trì trong đêm 17 và ngày 18/6. Sau đó, từ đêm 18-25/6, vùng áp thấp nóng phía Tây có xu hướng phát triển và mở rộng về phía Đông Nam, Hà Nội có nắng nóng trở lại.

Trong khi đó, ngày 17/6, khu vực từ Nghệ An đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 38 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất từ 50-55%. Ngày 18/6, nắng nóng mở rộng ra khu vực Thanh Hóa.

Dự báo, nắng nóng ở những khu vực này còn có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới. Từ ngày 20/6, khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ cũng xuất hiện nắng nóng diện rộng.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có nguy cơ gây lũ quét trên sông suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và ngập úng tại vùng trũng thấp.

Nắng nóng làm gia tăng nguy cơ cháy nổ, cháy rừng và ảnh hưởng sức khỏe do mất nước, sốc nhiệt.

Dự báo thời tiết ngày 17/6/2026 các vùng trên cả nước:

Hà Nội

Nhiều mây, có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to (thời gian mưa tập trung vào chiều tối và đêm). Gió nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 26-28 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-33 độ.

Tây Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và giông, cục bộ có nơi mưa rất to (thời gian mưa tập trung từ chiều tối đến sáng). Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ, có nơi dưới 23 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, khu vực vùng núi và trung du có mưa vừa, mưa to và giông, cục bộ có nơi mưa rất to; khu vực đồng bằng có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to (thời gian mưa tập trung từ chiều tối đến sáng). Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ, vùng núi có nơi dưới 23 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ, riêng khu Đông Bắc có nơi dưới 30 độ.

Thanh Hóa đến Huế

Có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi, riêng Thanh Hoá có mưa rào và giông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 27-30 độ. Nhiệt độ cao nhất: 34-37 độ, có nơi trên 38 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; riêng phía Nam ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 26-29 độ. Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 35-37 độ, có nơi trên 38 độ; phía Nam 32-35 độ.

Cao nguyên Trung Bộ

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi, ngày nắng; riêng phía Nam chiều tối và tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Nam Bộ

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi, ngày nắng; riêng chiều tối và tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ.

TPHCM

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi, ngày nắng; riêng chiều tối và tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 32-34 độ.