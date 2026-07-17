Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, vùng hội tụ gió tiếp tục duy trì trên khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ, gây mưa vừa, mưa to và giông, cục bộ có nơi mưa rất to.

Dự báo, ngày 17-18/7, khu vực vùng núi, trung du Bắc Bộ và Quảng Ninh tiếp tục có mưa vừa, mưa to và giông với lượng mưa phổ biến 80-120mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 250mm.

Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn trên 80mm trong vòng 3 giờ.

Miền Bắc có mưa lớn ở vùng núi và trung du. Ảnh: Đình Hiếu

Ngoài ra, khu vực đồng bằng Bắc Bộ ít chịu ảnh hưởng hơn, chủ yếu có mưa giông rải rác, mưa vừa và mưa to chỉ xảy ra cục bộ.

Riêng thời tiết Hà Nội ngày 17/7, có lúc có mưa rào và giông kèm nắng gián đoạn; nhiệt độ cao nhất 31-33 độ.

Theo cơ quan khí tượng, từ đêm 18 đến ngày 19/7, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ vẫn có mưa vừa, mưa to và giông với lượng mưa phổ biến 40-70mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 150mm.

Trong khi đó, ngày 17/7, khu vực Thanh Hóa đến TP Huế và duyên hải Nam Trung Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi; ngày nắng, có nơi có nắng nóng.

Ngoài ra, gió mùa tây nam tiếp tục hoạt động, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ duy trì có mưa rào và giông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Cơ quan khí tượng lưu ý, trong các cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn có khả năng gây ngập úng nhanh tại các khu vực thấp trũng.

Dự báo thời tiết ngày 17/7/2026 các vùng trên cả nước:

Hà Nội

Có mây, có lúc có mưa rào và giông. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất: 27-29 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-33 độ.

Tây Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và giông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ, khu Tây Bắc 22-24 độ, có nơi dưới 22 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ; riêng khu Tây Bắc và Lào Cai 28-30 độ, có nơi trên 30 độ.

Đông Bắc Bộ

Có mây, vùng núi và trung du có mưa vừa, mưa to và giông, cục bộ có nơi mưa rất to; các nơi khác có mưa rào và giông rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ; vùng núi 22-25 độ, có nơi dưới 22 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, có nơi trên 34 độ; riêng khu vực vùng núi và trung du 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

Thanh Hóa đến Huế

Có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng; đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 27-30 độ. Nhiệt độ cao nhất: 33-36 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi, riêng phía Bắc ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 26-29 độ. Nhiệt độ cao nhất: 33-36 độ, có nơi trên 36 độ.

Cao nguyên Trung Bộ

Nhiều mây, có mưa rào và giông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ.

Nam Bộ

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ.

TPHCM

Nhiều mây, có mưa rào và giông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ.