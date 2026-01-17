Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ ngày 18-20/1/2026, áp cao lục địa suy yếu; khoảng chiều tối và đêm 20-21/1, một đợt gió mùa đông bắc có cường độ mạnh sẽ tràn về nước ta.

Do ảnh hưởng của gió mùa đông bắc từ chiều tối và đêm 20-22/1, ở khu vực Bắc Bộ có mưa; từ khoảng 21/1, Bắc Bộ trời rét, có nơi rét đậm; từ 22/1, vùng núi và trung du Bắc Bộ trời rét đậm, có nơi rét hại với nhiệt độ thấp nhất ở khu vực vùng núi, trung du khoảng từ 8-11 độ, ở đồng bằng Bắc Bộ từ 11-13 độ; từ 22-23/1, ở khu vực Trung Trung Bộ có mưa, mưa rào, cục bộ có nơi mưa vừa và giông.

Thời tiết Hà Nội nắng đẹp trước khi đón đợt không khí lạnh mạnh. Ảnh minh họa: Hoàng Minh

Riêng thời tiết Hà Nội, từ ngày 18-20/1, không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều trời hửng nắng, đêm và sáng trời rét.

Từ chiều tối và đêm 20-22/1, khu vực này chịu ảnh hưởng gió mùa đông bắc nên có mưa; từ 21-25/1, trời rét, có nơi xảy ra rét đậm; nhiệt độ thấp nhất ban đêm 12-15 độ, cao nhất ban ngày khoảng 16-18 độ.

Đối với khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế, từ 18-20/1, phổ biến không mưa, ngày nắng, đêm và sáng trời rét. Sau đó, từ đêm 21-22/1, từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh có mưa rải rác; ngày 22-23/1, Quảng Trị đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai có mưa, mưa rào; từ 24-25/1, thời tiết ổn định, ít mưa. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế sáng và đêm trời rét, từ 22/1 trời rét, phía Bắc có nơi rét đậm.

Trong khi đó, từ 18-25/1, khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ phổ biến không mưa, ngày nắng, sáng có sương mù nhẹ; riêng cao nguyên Trung Bộ sáng sớm và đêm trời rét.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, lúc 13h ngày 17/1, trên vùng biển Tây Bắc Thái Bình Dương xuất hiện bão Nokaen, cường độ cấp 8, giật cấp 10. So với trung bình nhiều năm, bão xuất hiện vào tháng 1 là sớm nhưng không hiếm; từ năm 1950 đến nay đã ghi nhận hơn 30 cơn bão hình thành trong tháng này. Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ khoảng 10km/h; sau đó di chuyển chậm, chủ yếu theo hướng Bắc dọc vùng biển phía Đông Philippines. Do Biển Đông đang chịu chi phối của khối không khí lạnh, bão hầu như không có khả năng di chuyển vào Biển Đông của Việt Nam và nhiều khả năng tan trên vùng biển phía Đông Philippines vào khoảng ngày 21-22/1.

Dự báo thời tiết ngày 18/1/2026 các vùng trên cả nước:

Hà Nội

Có mây, trưa chiều trời nắng, đêm không mưa. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 18-20 độ. Nhiệt độ cao nhất: 24-26 độ.

Tây Bắc Bộ

Có mây, có mưa rào vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; trưa chiều trời nắng. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ, có nơi dưới 18 độ. Nhiệt độ cao nhất: 23-26 độ, có nơi trên 26 độ.

Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa rào vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 17-20 độ, vùng núi có nơi dưới 16 độ. Nhiệt độ cao nhất: 23-26 độ, có nơi trên 26 độ.

Thanh Hóa đến Huế

Có mây, có mưa rào vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; trưa chiều trời nắng. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ, phía Nam có nơi dưới 19 độ. Nhiệt độ cao nhất: 24-27 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Phía Bắc sáng và đêm trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ. Nhiệt độ cao nhất: 25-28 độ.

Cao nguyên Trung Bộ

Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 15-18 độ. Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ, có nơi trên 30 độ.

Nam Bộ

Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

TPHCM

Có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-24 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-31 độ.