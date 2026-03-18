Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, vùng áp thấp phía Tây phát triển khiến các tỉnh Bắc Bộ và Trung Bộ nắng nhiều và nhiệt độ tăng nhanh.

Cụ thể, ngày 18/3, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều hửng nắng. Sáng sớm và đêm trời lạnh.

Hầu hết các khu vực trên cả nước có nắng, có nơi nắng nóng. Ảnh minh họa: Hoàng Minh

Riêng thời tiết Hà Nội ngày 18/3, sáng nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sương mù nhẹ rải rác, trời lạnh với nhiệt độ thấp nhất 19-21 độ; trưa và chiều giảm mây, trời nắng, nhiệt độ tăng, mức cao nhất 26-28 độ. Trạng thái thời tiết này tại Hà Nội còn duy trì đến ngày 20/3.

Các khu vực từ Trung Trung Bộ trở vào phía Nam duy trì ngày nắng, riêng miền Đông Nam Bộ có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết ngày 18/3/2026 các vùng trên cả nước:

Hà Nội

Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông nam cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 19-21 độ. Nhiệt độ cao nhất: 25-27 độ.

Tây Bắc Bộ

Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời lạnh. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ, có nơi dưới 16 độ. Nhiệt độ cao nhất: 25-28 độ, có nơi trên 29 độ.

Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ, vùng núi có nơi dưới 17 độ. Nhiệt độ cao nhất: 24-27 độ, có nơi trên 27 độ.

Thanh Hóa đến Huế

Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ. Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ, có nơi trên 29 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ, có nơi dưới 21 độ. Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

Cao nguyên Trung Bộ

Có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 16-19 độ, có nơi dưới 16 độ. Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

Nam Bộ

Có mây, ngày nắng, riêng miền Đông có nơi nắng nóng; đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 32-34 độ; riêng miền Đông 33-35 độ, có nơi trên 35 độ.

TPHCM

Có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-25 độ. Nhiệt độ cao nhất: 32-34 độ, có nơi trên 34 độ.