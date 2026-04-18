Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ chiều tối 18-19/4, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ tiếp tục có mưa rào và giông rải rác với lượng mưa từ 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm; khu vực đồng bằng có mưa rào và giông vài nơi.

Riêng thời tiết Hà Nội ngày 19/4, nhiều mây, có mưa, mưa rào nhẹ; trời mát, nhiệt độ thấp nhất phổ biến 24-26 độ, cao nhất 28-30 độ.

Thời tiết miền Bắc vẫn còn mưa rào nhiều nơi. Ảnh minh họa: Hoàng Minh

Từ ngày 20-22/4, khu vực này phổ biến không mưa, trưa chiều hửng nắng; nhiệt độ cao nhất ở mức 30-32 độ, thấp nhất 24-25 độ; chưa xuất hiện nắng nóng.

Ngoài ra, Bắc Trung Bộ có mưa rào và giông vài nơi. Các khu vực khác chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, các khu vực trong mưa giông vẫn tiềm ẩn nguy cơ xảy ra các hiện tượng cực đoan như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết ngày 19/4/2026 các vùng trên cả nước:

Hà Nội

Nhiều mây, có lúc có mưa, mưa rào nhẹ. Gió đông đến đông nam cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 28-30 độ.

Tây Bắc Bộ

Có mây, có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ, có nơi dưới 21 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ.

Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; riêng khu vực đồng bằng có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ, riêng vùng núi có nơi dưới 21 độ. Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ.

Thanh Hóa đến Huế

Nhiều mây, có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ, có nơi dưới 23 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, có nơi trên 35 độ.

Cao nguyên Trung Bộ

Có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và tối có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, có nơi trên 35 độ.

Nam Bộ

Có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào rải rác và có nơi có giông. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 33-36 độ.

TPHCM

Có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào rải rác và có nơi có giông. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 32-34 độ, có nơi trên 35 độ.