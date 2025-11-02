Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ ngày 2/11 đến chiều tối ngày 3/11, khu vực từ Hà Tĩnh đến TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa to đến rất to.

Lượng mưa tại khu vực TP Huế, TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi phổ biến 300-500mm, cục bộ có nơi trên 750mm; khu vực Hà Tĩnh, Quảng Trị phổ biến 200-350mm, cục bộ có nơi trên 500mm; phía Nam tỉnh Nghệ An và phía Tây Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 70-150mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 250mm.

Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn (>150mm/3h).

Từ sáng đến chiều tối ngày 2/11, phía Đông tỉnh Gia Lai có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 40-80mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 150mm.

Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn (>80mm/3h).

Ngoài ra, trong ngày 2/11, ở phía Tây tỉnh Gia Lai, khu vực Đắk Lắk đến Lâm Đồng và Nam Bộ có mưa rào và rải rác có giông với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm.

Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn (>70mm/3h).

Trong mưa giông có thể xảy ra: lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh.

Riêng thời tiết Hà Nội ngày 2/11, trời lạnh, có mưa rải rác, nhiệt độ chỉ dao động từ 19-24 độ.

Mưa lớn tiếp tục trút xuống TP Huế. Ảnh: Nguyễn Phong

Cũng theo cơ quan khí tượng thủy văn, từ đêm 3/11 đến ngày 4/11, khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 50-100mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 200mm. Mưa lớn ở khu vực Trung Bộ còn có khả năng kéo dài đến khoảng đêm 4/11.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn: cấp 1; riêng khu vực từ Hà Tĩnh đến TP Đà Nẵng và phía Đông Quảng Ngãi: cấp 2.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo, mưa lớn có thể gây ra ngập úng vùng trũng, khu đô thị, khu công nghiệp; Lũ quét trên sông, suối nhỏ; Sạt lở đất ở sườn dốc.

Dự báo thời tiết ngày 2/11/2025 các vùng trên cả nước:

Hà Nội

Nhiều mây, có mưa rải rác, gió đông bắc cấp 2-3. Trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 19-21 độ. Nhiệt độ cao nhất: 22-24 độ.

Tây Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa rải rác, gió nhẹ. Trời lạnh, có nơi rét. Nhiệt độ thấp nhất: 19-21 độ, có nơi dưới 18 độ. Nhiệt độ cao nhất: 22-25 độ, có nơi trên 25 độ

Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa rải rác. Gió đông bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3. Trời lạnh, vùng núi có nơi rét. Nhiệt độ thấp nhất: 19-21 độ, vùng núi có nơi dưới 18 độ. Nhiệt độ cao nhất: 21-24 độ.

Thanh Hóa đến Huế

Nhiều mây, phía Bắc (Thanh Hoá và Bắc Nghệ An) có mưa rải rác; phía Nam có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to; riêng từ Hà Tĩnh đến Huế có mưa to đến rất to và có nơi có giông. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Phía Bắc trời lạnh.

Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ. Nhiệt độ cao nhất: 23-26 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Phía Bắc nhiều mây, có mưa to đến rất to và giông; phía Nam có mây, có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông đến đông bắc cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 25-28 độ; phía Nam 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Cao nguyên Trung Bộ

Có mây, có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ. Nhiệt độ cao nhất: 24-27 độ.

Nam Bộ

Có mây, có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây đến tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ.

TPHCM

Có mây, có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây đến tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-32 độ.